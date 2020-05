Uomini e Donne, chi è l’Alchimista? Il web non ha dubbi: è proprio lui

Uomini e Donne, chi è l’Alchimista? Il web non ha dubbi sull’identità del misterioso corteggiatore di Giovanna Abate: è proprio lui.

Da Lunedì 4 maggio 2020, è tornata in onda la versione classica di Uomini e Donne. I protagonisti della seguitissima trasmissione di Canale 5 sono tornati nel famoso studio, dove da sempre siamo abituati a vederli. Il tutto, ovviamente, con le dovute precauzioni dato il particolare momento che stiamo vivendo in Italia. Ma, prima di ripartire con la formula consueta, Maria De Filippi fa il punto della situazione su quanto è accaduto nelle scorse settimane, nella versione ‘virtuale’ di Uomini e Donne. Ebbene, sia Gemma che Giovanna hanno conosciuto alcune persone tramite chat. Persone che, finalmente, hanno incontrato e di cui hanno potuto ammirare l’aspetto fisico. O quasi! Se Gemma, infatti, ha visto il suo 26enne Sirius, non è stato lo stesso per Giovanna. Il misterioso Alchimista ha incontrato la tronista e si è presentato anche in studio…ma indossando una maschera! La sua identità, quindi, non è stata ancora svelata. Ma sul web in molti non hanno dubbi. Sapete chi è il corteggiatore secondo molti telespettatori? Ve lo diciamo subito.

Uomini e Donne, chi è l’Alchimista? Il web non ha dubbi: per molti è Alessandro Graziani

Giovanna Abate sembra essere sempre più presa dall’Alchimista? Ma chi si cela dietro il misterioso corteggiatore? Ebbene, dopo i primi giorni di conoscenza tramite chat, l’uomo ha deciso di non mostrarsi ancora alla bella romana. Il motivo? Non vuole che l’aspetto fisico possa in nessun modo condizionare il loro percorso e la loro conoscenza. Un motivo più che valido, ma c’è chi inizia ad avere qualche sospetto. E se l’Alchimista fosse qualcuno che Giovanna conosce già? Il dubbio si è insinuato in molti telespettatori che, attraverso i social, hanno commentato la puntata di ieri. Per molti, dietro la maschera che, ricorda la serie tv spagnola La casa de papel, si potrebbe nascondere proprio lui, Alessandro Graziani. Si tratta di uno dei corteggiatori ancora in trasmissione per Giovanna: lui e Sammy sono stati gli unici che la tronista ha voluto vedere nelle puntata andate in onda con il nuovo format. E se fosse un modo, per Alessandro, di incuriosire la sua Giovanna. Ecco alcuni commenti apparsi sulla pagina Instagram ufficiale di Uomini e Donne:

Tuttavia, c’è da dire che alla domanda di Gianni Sperti: “Si tratta di un personaggio noto?”, Maria De Filippi, che ha conosciuto l’Alchimista, ha specificato di no. Un tentativo di ‘depistaggio’ della conduttrice o l’Alchimista è davvero una persona che Giovanna non a mai incontrato prima? Non ci resta che attendere le prossime puntata per saperne di più! Il mistero si infittisce: appuntamento oggi alle ore 14.45 su Canale 5.