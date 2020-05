Coronavirus, Brusaferro (Iss): “Le mascherine da sole non bastano”, la parole del presidente dell’Istituto Superiore della Sanità.

Da poche ore, in Italia, è iniziata quella che è stata definita la Fase Due dell’emergenza Coronavirus. Una fase, se possibile, ancora più delicata di quella che abbiamo vissuto sinora. Si, perché, come chiarito dal premier Conte nei giorni scorsi, l’allentamento graduale delle misure non deve corrispondere a un ‘liberi tutti’. Il virus, purtroppo, è ancora in circolazione e rappresenta ancora una minaccia concreta. A parlare della ripartenza e degli eventuali rischi di questa fase è stato il presidente dell’Istitituto Superiore della Sanità, Silvio Brusaferro. Intervistato da Il Corriere della Sera, il presidente spiega come, per avere un primo bilancio sull’avvio della fase 2, bisognerà attendere una settimana. In seguito, le sue dichiarazioni.

“Sul piano epidemiologico, i segnali di come è andata li interpreteremo la prossima settimana. Dai dati capiremo se i comportamenti dei cittadini sono stati virtuosi”. Con queste parole il presidente dell’Iss commenta l’avvio della Fase 2 in Italia. Brusaferro, che ammette di sentire addosso ‘il peso delle responsabilità’, spiega come l’epidemia è ancora in corso: “Aperture si, ma con estrema accortezza nel gestirle“. Sarà quindi fondamentale, in questa fase, il senso di responsabilità del singolo cittadino, per far si che questo sia davvero il primo passo verso la normalità. Brusaferro si definisce fiducioso verso il Paese e verso i cittadini, ma, durante l’intervista, fa una precisazione importante riguardo le mascherine. In occasione della giornata mondiale le lavaggio delle mani, che cade il 5 maggio, Brusaferro ricorda che ‘il lavaggio delle mani è la misura più importante contro le infezioni’: “Il lavaggio delle mani impedisce la trasmissione di germi. Le mascherine da sole non bastano. È sbagliato quindi sentirsi al sicuro semplicemente indossandole”.

Alla domanda sulla possibile riapertura totale, con le dovute precauzioni, il presidente dell’Iss è stato molto chiaro: “Non sono pessimista ma cauto. Non sono il signor no. Dateci il tempo di monitorare l’effetto di questi primi passi.”