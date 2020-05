Pomeriggio 5, imprevisto imbarazzante: è successo durante la diretta di ieri della trasmissione di Canale 5.

È andata in onda ieri, come ogni giorno, una nuova puntata di Pomeriggio 5. La trasmissione di Barbara D’Urso è stata una delle poche ad andare in onda, durante il periodo di lockdown. Ogni giorno, la conduttrice informa i telespettatori, con un’ampia parentesi dedicata all’emergenza Coronavirus, per poi intrattenerli con argomenti più ‘leggeri’ nella seconda parte della trasmissione. Ma è proprio durante la diretta di ieri che è accaduto qualcosa di davvero inaspettato. Nel bel mezzo di un collegamento da Parco Sempione a Milano, un runner si è calato i pantaloni proprio davanti alle telecamere e all’inviata della trasmissione di Canale 5. Un ‘incidente’ o un atto involontario? Dal video, si vede che il passante si gira verso la telecamera, prima di voltarsi nuovamente e compiere il ‘gesto’. Quel che è certo è che, in poco tempo, le immagini sono diventate virali sui web. Diamo un’occhiata.

Pomeriggio 5, imprevisto imbarazzante: un uomo si cala i pantaloni in diretta

Un imprevisto decisamente imbarazzante, quello che è accaduto durante la diretta di Pomeriggio 5 di ieri, 5 maggio. Come sempre, nella prima parte della trasmissione, Barbara affronta il tema Coronavirus e, nello specifico, ieri è andato in onda un collegamento dedicato alla graduale ripartenza a Milano. In collegamento da Parco Sempione, l’inviata di Pomeriggio 5 era intenta a mostrare a tutti la situazione, quando, improvvisamente, avviene qualcosa di inaspettato: un runner, di passaggio nel parco, si abbassa i pantaloni per qualche secondo, mostrando chiaramente il lato B alla telecamera. Un gesto che non è passato inosservato, al contrario! Sui social, il video di questa scena è diventato virale in pochissimo tempo. Eccolo pubblicato su una famosa pagina dedicata alla tv:

Eh si, ve lo avevamo detto! Una scena davvero inaspettata, che non poteva non essere notata dagli occhi attenti del web. Il video è apparso davvero ovunque sui social, anche su Twitter. E, sempre durante la puntata di ieri, Barbara ricorda al pubblico che, proprio ieri 5 maggio, era la giornata mondiale del lavaggio e dell’igiene delle mani: una giornata che, mai come in questo periodo, si dimostra essere fondamentale.

A questo proposito, la D’Urso ricorda il suo tutorial, risalente ai primi giorni della pandemia: la conduttrice mostrò a tutti il modo corretto per lavarsi le mani, dispensando consigli davvero utili in questo particolare periodo. E voi, avete seguito la puntata di ieri di Pomeriggio 5?