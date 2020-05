Coronavirus, inizio della riapertura per i negozi nella fase 2: quali attività possono riprendere dal 6 maggio, l’elenco Ateco aggiornato

Ormai da due giorni siamo entrati ufficialmente nella fase due di questa quarantena da Coronavirus. Dai primi giorni di marzo ad oggi vigeva il divieto assoluto di uscire di casa, se non per comprovate necessità, quali spesa, farmacia e visite mediche strettamente necessarie. Nei primi giorni di epidemia, la situazione sembrava essere sotto controllo, fino ad arrivare ad un boom di contagi in tutto il globo che hanno fatto urlare alla pandemia globale. Ovviamente si è reso necessario dover chiudere tutti gli esercizi commerciale e imporre ai cittadini di rimanere chiusi in casa evitando qualsiasi tipo di spostamento. I commercianti hanno dovuto chiudere a malincuore i propri esercizi, ritenendola però la scelta più giusta per la sicurezza comune e attrezzandosi in molti casi per gli acquisti online. Adesso che stiamo gradualmente iniziando ad avere un po più di libertà, molti negozi hanno avuto il permesso di aprire e riprendere le attività, adottando ovviamente delle misure di sicurezza molto severe, al fine di evitare contagi e quindi la ripresa della diffusione del virus. Attualmente la situazione deve essere monitorata in modo attento e scrupoloso, proprio per capire se bisogna tornare ad adottare misure più restrittive o se continuando così si può uscire dalla situazione.

Coronavirus, riapertura negozi fase 2: chi può riprendere dal 6 maggio

I negozi di prima necessità, quali alimentari, ferramente, casalinghi e negozi di elettronica, non hanno mai chiuso i battenti per ovvie ragioni, e col passare delle settimane, il Governo ha ritenuto opportuno aprire anche qualche altro negozio. Stiamo parlando delle Cartolibrerie e dei negozi di abbigliamento per bambini, che ovviamente soprattutto nel caso dei neonati hanno bisogno di cambi di tagli in modo molto veloce. Con l’inizio della fase due sono stati moltissimi i negozi ad aprire i battenti e offrire i propri servizi, ma sono altrettanti quelli ancora chiusi e che non riapriranno prima di qualche settimana. Tra questi figurano sicuramente i negozi di toelettatura per gli amici a 4 zampe. Questo tipo di attività era stata inserita nella categoria dei parrucchieri e barbieri, quindi in apertura forse dal 1 di giugno.

Ma nell’ultimo aggiornamento fatto dal Governo, e in particolar modo dal Ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli dal 6 maggio molte attività potranno riaprire i battenti. Tra queste certamente: negozi di biciclette e natanti, esercizi di noleggio di autocarri, veicoli pesanti, macchinari, attrezzature, conservazione e restauro d’opere d’arte, toelettatura. Viene così modificato l’elenco dei codici Ateco allegato al DPCM del 26 aprile scorso. Per il resto delle attività bisognerà aspettare il 18 maggio, se non oltre, come nel caso dei parrucchieri, barbieri e centri estetici.