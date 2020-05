Turismo, il Ministro Franceschini assicura: “Le vacanze si faranno, ma saranno diverse. A maggio nuovo decreto per aiutare le imprese in difficoltà”, ecco le sue parole nel dettaglio.

Ora che la Fase 2 dell’emergenza Coronavirus sta entrando sempre più nel vivo, sono tanti gli italiani che si chiedono cosa accadrà nei prossimi mesi, soprattutto in merito alla possibilità di andare in vacanza. Lunedì oltre 4 milioni di italiani sono tornati al lavoro ed è cominciato un allentamento delle misure restrittive imposte dal Governo lo scorso 9 marzo. Il rischio che la curva risalga c’è, ecco perché Conte ha più volte sottolineato la necessità di rispettare tutte le misure di sicurezza in questa fase, per evitare un aumento incontrollato dei contagi. La domanda che ora molti si pongono, però, è se quest’estate sarà possibile andare in vacanza. La risposta arriva dal Ministro dei beni culturali e del Turismo, Dario Franceschini, che ha spiegato come potrebbero svolgersi le vacanze, annunciando anche un nuovo decreto che aiuterà le imprese in difficoltà: ecco le sue parole.

Il Ministro dei Beni Culturali e del Turismo, Dario Franceschini, ha parlato all’aula del Senato nel corso di un’informativa sulle misure avviate dal suo dicastero in questo periodo di emergenza Coronavirus. Franceschini ha sottolineato il momento di grande crisi e difficoltà che il suo settore sta vivendo, definendolo un periodo di ‘stracrisi’, tanto che lui e i suoi collaboratori stanno lavorando a nuove misure per aiutare le imprese maggiormente colpite dal punto di vista economico. Nel decreto di maggio, che contiene misure per ben 55 miliardi, è previsto infatti un aiuto economico per le imprese che hanno avuto un calo di fatturato rispetto a questo stesso periodo dell’anno scorso, compreso anche un aiuto a fondo perduto per le imprese che staranno al di sotto di un determinato fatturato. Il Governo, dunque, si sta muovendo per aiutare il turismo, che sicuramente è tra i più colpiti dalla pandemia. Franceschini, però, è ottimista sulle vacanze: “Si faranno”, ha detto, “ma saranno vacanze italiane. Il turismo internazionale non si metterà in movimento, è evidente”. E’ prevedibile, dunque, che nessuno venga in Italia dall’Estero, né viceversa. Franceschini ha detto che questa è una grande occasione per valorizzare le eccellenze del nostro Paese. Il Ministro ha sottolineato che sta sollecitando l’Unione Europea perché ci siano delle regole europee di prescrizioni sanitarie comuni.

“Stiamo infine pensando a un buono vacanze per le famiglie da spendere entro il 2020 in strutture ricettive, in modo da aiutare sia le famiglie che le imprese turistiche”, ha dichiarato Franceschini.