Uomini e Donne, chi è l’Alchimista? L’ex corteggiatore rompe il silenzio attraverso il suo profilo social.

Uomini e Donne è tornato nella sua versione classica. I protagonisti della trasmissione più seguita del pomeriggio sono tornati nel famoso studio dove, da anni, vediamo nascere meravigliose storie d’amore. Ma, quanto accaduto nelle ultime due settimane, in cui Gemma e Giovanna hanno conosciuto i corteggiatori per chat, non può essere certo dimenticato! Così, se la Galgani ha finalmente incontrato il suo Sirius (che ha realmente 26 anni!), per Giovanna è arrivato il tempo di vedere colui che, attraverso i messaggi, l’aveva colpita di più. Si tratta dell‘Alchimista, che, però, continua ad essere misterioso. Il corteggiatore ha deciso di non svelare ancora la sua identità, ma, sul web, c’è chi avanza più di un’ipotesi. Nelle ultime ore, è trapelato anche il nome di Manuel Galiano, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià. Ebbene, è stato proprio lui a parlare dell’argomento, poco fa, togliendo ogni dubbio. Ecco le sue parole.

Uomini e Donne, chi è l’Alchimista? L’ex corteggiatore Manuel Galiano rompe il silenzio

Chi è l’Alchimista di Uomini e Donne? È senza dubbio questa la domanda più frequente tra i telespettatori della trasmissione di Maria De Filippi. Il misterioso corteggiatore di Giovanna Abate ha deciso di non voler ancora mostrare il suo aspetto alla tronista, affinché l’esteriorità non influenzi in nessun modo la loro conoscenza. Ma nonostante l’identità sia ancora un mistero, sul web sono in tanti ad avanzare ipotesi. Per molti, dietro la maschera dell’alchimista si nasconde Alessandro Graziani, attuale corteggiatore di Giovanna. Ma c’è anche chi ha pensato a Manuel Galiano, ex corteggiatore e fidanzato di Giulia Cavaglià. Manuel ha insospettito i fan per via di alcune stories pubblicate di recente, in cui apparivano proprio le maschere indossate dall’Alchimista. Si tratta,però, di una pura coincidenza. A rivelarlo è stato proprio Manuel, attraverso alcune stories pubblicate poco fa su Instagram:

“Mi avete beccato! Non sono io, mi dispiace quello è state un incidente. Io non sapevo niente di questa storia fino a ieri sera. Vi fermo subito, non sono io ragazzi!” Queste le parole di Manuel, che mette definitivamente a tacere tutte le voci sul suo possibile ritorno a Uomini e Donne. A questo punto, il mistero si infittisce sempre più! Chi si nasconde dietri l’Alchimista? Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprirlo!