Coronavirus, messe celebrate con i fedeli dal 18 Maggio: arriva finalmente la svolta

Coronavirus, le messe potranno essere nuovamente celebrate in presenza dei fedeli da lunedì 18 Maggio: è arrivata finalmente la svolta.

Si è arrivati ad una vera e propria svolta: le messe con i fedeli potranno essere celebrate da Lunedì 18 Maggio. Sappiamo che, ad inizio emergenza Coronavirus, cerimonie liturgiche e quanto altro non potevano essere assolutamente celebrate. A partire, quindi, da matrimoni, funerali, battesimi. Fino a messe e cresime. Ecco. Finalmente è arrivata la conferma. Ecco di che cosa parliamo. E, soprattutto, quando i fedeli avranno la possibilità di incontrarsi nuovamente in Chiesa per prendere parte alla Sante Messe.

Coronavirus, le messe potranno essere celebrate dal 18 Maggio

Oggi, giovedì 7 Maggio, è stato firmato a Palazzo Chigi un nuovo protocollo che prevede la ripresa della celebrazione delle Sante Messe insieme ai fedeli da Lunedì 18 Maggio. Una decisione che, presa tra il Comitato Tecnico-Scientifico, la Conferenza Episcopale Italiana, il Ministro dell’Interno e il Presidente del Consiglio, senza alcun dubbio, sarà presa con gran piacere da tutti i religiosi. In effetti, si tratta di una grandissima svolta di quest’emergenza Coronavirus.