Laura Chiatti è dimagrita durante la quarantena: l’attrice fa chiarezza su Instagram, ecco cosa le è successo nell’ultimo periodo.

Laura Chiatti è senza alcun dubbio una delle attrici più apprezzate del panorama artistico italiano. Sposata con il collega Marco Bocci, anche lui amatissimo dal pubblico, la bella Laura è molto attiva anche sui social, dove condivide molto della sua vita quotidiana, che si divide tra il lavoro e la famiglia. La Chiatti, infatti, ha due figli nati dall’amore con Bocci, Pablo ed Enea, e pubblica molti momenti della sua vita da mamma. Il profilo Instagram di Chiara conta ben 1 milione di followers, alcuni dei quali non le risparmiano anche dure critiche, a cui lei risponde sempre con forza e senza troppi peli sull lingua. In questo periodo di quarantena l’attrice è stata in casa con la sua famiglia e spesso ha pubblicato sui social immagini e video per mostrare come ha trascorso il suo tempo. Molti fan, però, non hanno potuto fare a meno di notare che Laura è dimagrita in queste settimane e le hanno chiesto il motivo di questa perdita di peso. Poco fa l’attrice ha fatto chiarezza su Instagram con un post in cui ha spiegato cosa le è successo: scopriamo insieme cosa ha detto.

Laura Chiatti dimagrita durante la quarantena: l’attrice fa chiarezza su Instagram, ecco le sue parole

Laura Chiatti ha sempre avuto un fisico davvero invidiabile, molto asciutto e tonico, che ha mostrato sempre senza troppi problemi anche sui social. In queste settimane di lockdown, però, i fan dell’attrice l’hanno trovata più magra del solito e glielo hanno fatto notare con messaggi e commenti alle sue foto. Laura, allora, ha deciso di fare chiarezza sulla questione, pubblicando un post su Instagram in cui conferma di aver perso peso e svela il motivo di questo dimagrimento. L’attrice ha pubblicato uno scatto in cui è di profilo e si vede molto bene la sua silhouette, spiegando nella didascalia che dallo scorso febbraio ha cambiato alimentazione a causa delle sue numerose allergie, facendosi seguire da un nutrizionista: “Mi ha davvero salvato”, scrive la Chiatti, che poi fa un appello ai suoi followers: “A chi come me ha questo tipo di problemi, consiglio di non fare diete autogestite, ma di affidarsi a seri professionisti”.

Ecco svelato, dunque, l’arcano. Laura ha cambiato dieta per curare le sue allergie e probabilmente questa cosa le ha provocato anche una piccola perdita di peso, ma di certo non le ha tolto il suo incredibile fascino. Siete d’accordo?