Fedez gli auguri di compleanno a Chiara Ferragni sono molto ‘particolari’: video imperdibile del rapper su Instagram, ecco cosa ha combinato.

Chiara Ferragni e Fedez sono davvero una bellissima coppia. I due sono sempre presenti sui social, dove condividono praticamente ogni momento della loro quotidianità, dal lavoro alla vita in casa con il piccolo Leone, compresi anche i momenti più ‘intimi’ e i tantissimi siparietti di coppia. I ‘Ferragnez’, infatti, amano scherzare insieme e si prendono molto in giro a vicenda. Essendo dotati entrambi di una grande dose di autoironia, Chiara e Fedez sono sempre pronti a ridere dei ‘punti deboli’ dell’altro, spesso pubblicando questi momenti anche sui social. In questo periodo di quarantena forzata dovuta all’emergenza Coronavirus, la coppia si è mossa in prima linea per fare beneficenza, organizzando una raccolta fondi che ha permesso di costruire un nuovo reparto di terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano, e aderendo successivamente all’iniziativa organizzata dal Comune di Milano per aiutare le famiglie in difficoltà. Oltre alla benficenza, però, i ‘Ferragnez’ si sono impegnati anche a intrattenere e tenere compagnia a tutti i loro followers chiusi in casa per il lockdown, con dirette e tanti video di scherzi esilaranti e siparietti davvero imperdibili. Oggi, che è il compleanno della Ferragni, suo marito non ha perso occasione per prenderla in giro, facendole degli auguri molto ‘particolari’: ecco cosa ha combinato il rapper.

Fedez prende in giro Chiara Ferragni: gli auguri per il compleanno dell’influencer sono molto ‘particolari’

Oggi è il compleanno di Chiara Ferragni, che compie 33 anni. Se l’anno scorso l’influencer ha addirittura affittato Gardaland per festeggiare con i suoi amici, quest’anno la situazione è totalmente diversa. Chiara è in casa con la sua famiglia, ma può godere di tutto l’amore che la circonda. Suo marito Fedez, che non perde mai occasione di prenderla in giro, le ha fatto degli auguri molto ‘particolari’, pubblicando un video imperdibile sul suo profilo Instagram: “Auguri patata”, scrive il rapper nella didascalia. Le immagini mostrano Chiara in primo piano con due frasi scritte sulle guance. Si tratta chiaramente di un filtro, che Fedez ha inserito a sua insaputa. ‘Cuore grande’ e ‘Piccole te**e’ sono le due frasi che si leggono sulle guance di Chiara. “Amore, hai un cuore grande grande”, le dice Fedez mentre la riprende in primo piano.

Il video è davvero simpatico e anche Chiara, quando lo ha visto, lo ha trovato esilarante, tanto da aver commentato il post con delle faccine divertite.