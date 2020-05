Amici Speciali, Giordana Angi ha una passione particolare: sapete per cosa? L’ha confessata in un’intervista a RTL 102.5. Ecco di che si tratta.

Giordana Angi è nel cast di Amici Speciali, che comincerà a partire da venerdì 15 maggio in prima serata su Canale 5. I giudici della gara saranno Eleonora Abbagnato, Sabrina Ferilli, Giorgio Panariello e Gerry Scotti: lo show sarà imperdibile perchè ci saranno dodici concorrenti, ‘amici speciali’ di Maria De Filippi. Si esibiranno Alessio Gaudino, Andreas Muller, Javier Rojas, Umberto Gaudino, Gabriele Esposito, Irama, The Kolors, Michele Bravi, Gaia Gozzi e la citata per prima. Giordana, nata a Vannes ma trasferita da piccola ad Aprilia, regalerà la sua voce al pubblico di Mediaset. Ha ottenuto un enorme successo come concorrente nel 2018 di Amici di Maria De Filippi ed ora tornerà sullo stesso palco nella versione ‘Speciali’. Ma sapete che la Angi ha una passione molto particolare? L’ha rivelata durante un’intervista a RTL 102.5. Ecco di cosa si tratta.

Amici Speciali, Giordana Angi: oltre il canto ha una particolare passione

Giordana Angi, ex volto di Sanremo e di Amici, che presto rivedremo nello studio di Maria De Filippi per la versione ‘Speciale’ del suo talent show, ha una particolare passione. Durante il periodo di quarantena dovuta all’emergenza Coronavirus, la Angi è stata ospite in collegamento su RLT 102.5 in ‘Mai visto alla Radio’. Ha parlato delle sue canzoni, del suo rapporto con Alberto Urso: su quest’ultimo ha confidato che le farebbe piacere cantare di nuovo insieme a lui. Giordana ha anche scherzato, durante l’intervista e come scrive il portale della Radio, su una sua particolare passione. Sapete quale? Per i peluche!

Non a caso sul suo profilo Instagram, diverse settimane fa, la cantante ha scattato un selfie: un sorriso a 32 denti e tra le braccia un peluche a forma di unicorno e ciò che risalta agli occhi dei migliaia di utenti Ig che la seguono. Riguardo la grande lotta contro il Coronavirus che ha vissuto e sta vivendo tutt’ora l’Italia, la Angi scrive: “Sorridere, l’amore da’ forza ed è anima e, come lei, non se ne andrà mai. Forza 🇮🇹”