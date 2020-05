Giulia Salemi, la confessione sul suo primo libro in uscita dal 26 maggio: “Siete pronti a piangere…?” il racconto della modella

Giulia Salemi è sicuramente tra le influencer più apprezzate qui in Italia, dalle teenager e non. Bellissima e simpaticissima è una grande amica di Elettra Miura Lamborghini e Marco Ferrero, con cui spesso appare in video e Tik Tok. La modella Italo Iraniana ha fatto breccia nel cuore degli Italiani con la sua simpatia contagiosa. Ha partecipato oltre che a numerose trasmissioni televisive, è stata anche una delle protagoniste dello scorso Grande Fratello Vip. La ragazza è saltata agli onori della cronaca rosa per aver avuto una relazione con un personaggio molto amato dalle italiane e divenuto celebre grazie al salotto di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Stiamo parlando del modello Francesco Monte, che prima dell’esperienza nella casa del Grande Fratello Vip, è stato anche uno dei naufraghi de L’Isola dei Famosi. La ragazza si è sempre mostrata molto sensibile e particolarmente riservata per quanto riguarda la sua vita privata, finita la sua relazione con Monte. Il tutto fino a qualche ora fa, quando ha annunciato con grande piacere dei suoi followers, di aver scritto un libro in uscita il 26 maggio, in cui si mette totalmente a nudo.

Giulia Salemi, la confessione sul suo libro: “Siete pronti a piangere…?”

Giulia Salemi ha sempre protetto in questi anni la sua vita privata, soprattutto quando si parlava di amori e relazioni. La fine della sua relazione con Francesco Monte è stato un vero colpo per la modella che all’epoca ha passato un periodo molto buio dopo la fine del loro amore. Quello che ormai sembra soltanto un lontano ricordo all’epoca fu una storia che fece sognare migliaia di fan. Attualmente la Giuly Power come spesso si fa chiamare la ragazza, è pronta ad un nuova avvincente avventura. La ragazza ha infatti scritto un libro in cui ha deciso di mettersi a nudo con tutti coloro che ormai da anni la seguono con affetto e passione. Il libro si preannuncia davvero molto intenso e i followers si sono davvero scatenati con i commenti nelle sue Instagram Stories.

La ragazza ha raccontato ai suoi followers: “Per la prima volta ho il coraggio di raccontare realmente cosa ho vissuto… ragazze però io vi avverto non è una storia da ‘C’era una volta’, e quella che leggerete è una Giulia che non avete mai letto. Perché è la mia verità più profonda e parlerò di cose, persone, avvenimenti e quindi tutto quello che ho detto nella casa del Grande Fratello se pensavate di sapere tutto di me, no non è così, c’è tanto tanto altro“. Il libro sarà acquistabile dal 26 maggio, prima di allora è possibile preordinarlo attraverso il link nella biografia della Salemi. Siamo davvero curiosi di sapere qualcosa in più su questo libro in uscita prossimamente.