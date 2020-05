Barbara D’Urso, curioso aneddoto sull’ex compagno: le sue parole

Barbara D’Urso, attraverso un post pubblicato su Instagram, ha raccontato un curioso aneddoto sull’ex compagno ed un famosissimo attore

La D’Urso non ama parlare molto della sua vita privata. La conduttrice televisiva è stata fidanzata tra il 1977 e il 1979 con il cantante e paroliere Memo Remigi. In seguito ha avuto anche un flirt amoroso con Miguel Bosé e con Vasco Rossi. Il suo grande amore, però, è stato il produttore cinematografico Mauro Berardi, con il quale è stata legata dal 1982 al 1993. La coppia ha avuto due figli, Gianmauro ed Emanuele, ma non si sono mai sposati. La conduttrice, invece, si è sposata con il ballerino Michele Carfora, dal quale si è separata nel 2006 ed ha divorziato due anni dopo. Come dicevamo, il suo grande amore è stato Berardi, come dichiarato da lei stessa in un post pubblicato ieri pomeriggio su Instagram. I due oggi compiono gli anni e la D’Urso ha voluto regalargli un’altra emozione sui social.

Barbara D’Urso, l’aneddoto con l’ex compagno

Tanti auguri Barbara! La D’Urso oggi festeggia il compleanno e da perfetti gentleman ovviamente non diremo l’età. Nello stesso giorno, però, compie gli anni anche Mauro Berardi, produttore cinematografico ed ex compagno della conduttrice di Pomeriggio 5 e Live – Non è la D’Urso. La napoletana ha pubblicato una serie di foto in bianco e nero sul suo account Instagram, dov’è ritratta insieme all’ex compagno e al compianto Massimo Troisi. Le foto risalgono al 7 maggio 1982 e la D’Urso scrive nella didascalia delle foto: “Mauro Berardi compie gli anni il 7 maggio, io compio gli anni il 7 maggio e qui era il 7 maggio del 1982”. Insieme a loro, nella foto, c’è Massimo Troisi e Barbara aggiunge: “Ci prendeva in giro e unendoci le mani ci diceva: ‘Adesso vi dovete sposare’. Non ci siamo mai sposati, ma ci siamo amati molto e abbiamo fatto due meravigliosi figli. Buon Compleanno Mauro e Buon Compleanno a me”.

Una storia romantica e nostalgica al tempo stesso. Barbara ha amato immensamente Mauro e in un altro post l’ha ammesso: “È stato l’uomo che più ho amato in vita mia“.