Michelle Hunziker, la dolce dedica ad Aurora Ramazzotti: “La complicità con una figlia…”, ecco le parole al miele che la conduttrice ha pubblicato su Instagram.

Michelle Hunziker ha trascorso il lungo periodo di lockdown insieme alla sua famiglia. Nella casa in cui vive con il marito Tomaso Trussardi e le figlie Sole e Celeste, la conduttrice ha ospitato anche la sua primogenita Aurora Ramazzotti, accompagnata dal fidanzato Goffredo Cerza e dalla sua amica di sempre Sara Daniele, figlia del grande Pino Daniele. La quarantena è stata dunque una gioia per questa splendida famiglia allargata, come dimostrano i tanti video e le storie che i protagonisti hanno pubblicato quotidianamente sui social. Michelle e sua figlia Aurora hanno trascorso tantissimo tempo insieme, tra divertimento, relax, scherzi e tanto altro, condividendo molti di questi momenti con i loro followers. Poco fa la conduttrice svizzera ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di scatti incantevoli in cui è felice e sorridente insieme alla sua figlia maggiore, facendole una dolcissima ed emozionante dedica: ecco le sue parole.

Michelle Hunziker, scatti incantevoli con la figlia Aurora: ecco l’emozionante dedica della conduttrice

Michelle Hunziker ha un bellissimo rapporto con sua figlia Aurora Ramazzotti, e spesso lo mostra anche sui social, con foto e video che le ritraggono insieme, o con simpatici siparietti che le vedono protagoniste e che dimostrano la loro grande complicità. Poco fa la conduttrice ha voluto dedicare delle dolci parole a sua figlia. Michelle ha condiviso una serie di scatti davvero incantevoli, in cui lei e Aurora sono felici e sorridenti insieme e si abbracciano con amore. La didascalia delle foto è una dolce dedica che la conduttrice ha voluto rivolgere a sua figlia: “La complicità con una figlia è la cosa che scalda di più il cuore di una mamma”, ha scritto la Hunziker, accompagnando le sue parole con dei cuoricini.

“Love u mama”, ha risposto Aurora in un commento, ricambiando così le dolci parole che sua madre le ha dedicato.