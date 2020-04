Michelle Hunziker diventa barbiere durante la quarantena: “Ho scoperto una nuova forma di relax”, video imperdibile della conduttrice nel bagno di casa, ecco cosa ha fatto.

Michelle Hunziker è una delle conduttrici più amate e apprezzate dal pubblico, e soprattutto super seguita anche sui social. Tutti conoscono la sua bellezza, il suo corpo da urlo, ma anche la sua personalità vulcanica, che emana positività. Il suo sorriso unico e la sua simpatia sono senza dubbio le sue caratteristiche distintive. Anche in questo periodo di quarantena forzata dovuta all’emergenza Coronavirus, la conduttrice non perde mai il sorriso e riesce a trasmettere il suo ottimismo e la sua positività anche ai tantissimi fan che la seguono, che sono ben 4 milioni e mezzo. Michelle sta trascorrendo la quarantena con la sua famiglia al completo. Oltre al marito Tomaso Trussardi e le piccole Sole e Celeste, in casa c’è anche la figlia Aurora Ramazzotti insieme al fidanzato Goffredo Cerza e all’amica di sempre Sara Daniele, figlia del grande Pino Daniele. Ogni giorno la Hunziker pubblica sul suo profilo Instagram video e siparietti imperdibili della sua famiglia, e poco fa ne ha postato uno davvero ‘singolare’. La conduttrice, infatti, si è improvvisata barbiere in questo periodo e nell’ultimo video si è cimentata in un difficile taglio ai capelli di Goffredo: ecco le immagini.

Michelle Hunziker diventa barbiere in quarantena: “Ho scoperto una nuova forma di relax”, ecco il video imperdibile

Michelle Hunziker è sempre molto attiva sui social e in queste settimane di quarantena sta postando sul suo profilo Instagram numerosi video divertenti su come sta vivendo il ‘lockdown’ insieme alla sua famiglia ‘allargata’. Con lei e suo marito Tomaso, infatti, ci sono anche Aurora Ramazzotti, il fidanzato Goffredo e Sara Daniele. Un gruppo ben assortito, insomma, che sta cercando di trascorrere al meglio questo tempo particolare, divertendosi e cimentandosi in tante attività. Michelle, ad esempio, si è improvvisata barbiere. Da diverse settimane infatti i saloni di parrucchieri e barbieri sono chiusi e per gli uomini è diventato complicato sistemare il proprio taglio di capelli. Michelle, però, non si è persa d’animo e nell’ultimo video che ha postato su Instagram, si è trasformata in un barbiere per il genero. “In questa quarantena ho scoperto una nuova forma di relax, tagliare i capelli”, ha scritto la Hunziker nella didascalia del post, aggiungendo che il taglio di Goffredo è stato particolarmente rischioso, visti i suoi capelli ricci, ma che alla fine ce l’ha fatta: “Auri è molto soddisfatta del risultato”, ha concluso.

Il video è molto simpatico e mostra tutti i passaggi del difficile taglio che Michelle ha fatto a Goffredo, ma il risultato alla fine sembra più che soddisfacente. Voi cosa ne pensate?