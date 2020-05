GF Vip, Paolo Ciavarro: il gesto inaspettato per Clizia non passa inosservato, ecco cosa è successo.

Il Grande Fratello Vip 4 è stata una delle edizioni più amate del reality show di Canale 5. Merito del cast messo su da Alfonso Signorini, per la prima volta nelle vesti di conduttore dello show, dove, in precedenza, è sempre stato opinionista.E tra i protagonisti più amati di questa edizione ci sono, senza dubbio, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. I due si sono innamorati proprio nella Casa più spiata della tv, tenendo incollati milioni di telespettatori. Che, anche dopo la fine del reality, continuano a seguire le vicende della coppia sui social. Una coppia a distanza, purtroppo. Si, perché Paolo e Clizia non si vedono dal giorno in cui la bella siciliana ha abbandonato la Casa del GF Vip. Anche dopo l’uscita di Paolo, nell’ultima puntata, i due sono rimasti separati, per via delle restrizioni dovute all’emergenza Coronavirus. Ma, attraverso i social, i due ex gieffini continuano a mandarsi numerosi messaggi d’amore, facendo sognare i numerosissimi fan. L’ultimo gesto super romantico è arrivato dal profilo Instagram di Paolo. Curiosi di scoprire di cosa si tratta? Ve lo mostriamo subito!

GF Vip, Paolo Ciavarro: il gestoper Clizia Incorvaia fa impazzire i fan di Instagram

Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia formano una delle coppie più amate tra quelle nate nella Casa del Grande Fratello. I due si sono conosciuti proprio durante la partecipazione all’ultima edizione del reality, dove, poco a poco e rispettando l’uno i tempi dell’altra, si sono innamorati. Un amore puro, che fa battere il cuore a milioni di fan. Che, nonostante il reality sia terminato da circa un mese, continuano a seguire quotidianamente i loro beniamini. Come? Attraverso i social, naturalmente! Dirette Instagram, stories e post: ai fan di Paolo e Clizia non sfugge proprio nulla. Come non è sfuggito l’ultimo segnale d’amore lanciato dal bel Ciavarro alla sua Clizia. Si tratta di uno scatto, in bianco e nero, che il figlio di Eleonora Giorgi e Massimo Ciavarro ha postato proprio sul suo profilo ufficiale di Instagram. Uno scatto dolcissimo, che ritrae la coppia in uno dei suoi momenti nella Casa. Guardiamolo insieme:

Un gesto dolcissimo, che non è passato inosservato. Tra i tantissimi commenti apparsi sotto il post, anche quello di due ex coinquilini della coppia, Rita Rusic e Andrea Montovoli. E, naturalmente, la risposta di Clizia:

Che dire, tra i due è nato un vero e proprio amore. La coppia, ora, non vede l’ora di ricongiungersi per poter vivere, finalmente, la loro storia al di fuori delle telecamere. E voi, cosa aspettate a seguire Paolo e Clizia sui social? Non ve ne pentirete!