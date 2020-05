Chi è l’affascinante medico di Piedi al Limite Brad Schaeffer? Tutto su di lui, la sua carriera e la sua vita privata!

Se la Dottoressa Schiaccia Brufoli e il Dottor Nowzaradan di Vite al Limite non vi sembravano personaggi abbastanza estremi. Tenetevi forte perché sono arrivati due nuovi medici, Brad Schaeffer e Ebonie Vincent a stravolgere il palinsesto. Di cosa si occupano? Di piedi, ma non di interventi di podologia classici, assolutamente no. Si tratta di casi al limite, particolari, quasi da brividi lungo la colonna vertebrale per i meno forti di stomaco. Dal 17 marzo Piedi al Limite ci tiene compagnia in queste serate “noiose” di quarantena e si è già ritagliato una bella fetta di pubblico! Ora è tempo di conoscere meglio Brad Schaeffer uno dei due medici podologi protagonisti della serie!

Chi è Brad Schaeffer?

Brad Schaeffer insieme a Ebonie Vincent è quindi il protagonista del reality Piedi Al Limite. Ha subito attirato l’attenzione dei fan che lo hanno apprezzato per il suo modo di fare severo, ma a tratti anche molto ironico allo stesso tempo. Anche se lo vediamo in tv, Brad si è laureato in medicina nel 2006 alla Palm Beach Atlantic Univeristy. Successivamente ha voluto specializzarsi proprio in podologia e ha quindi frequentato la Temple University’s School of Podiatric Medicine. Si è dedicato anima e corpo allo studio perché ha sempre voluto riuscire al meglio e diventare un leader nel suo settore. Ed effettivamente ci è riuscito visto che ora è anche in televisione a fare il suo lavoro affrontando casi che altri medici non sono stati in grado o non hanno voluto affrontare!

La sua vita privata: è fidanzato?

Se vi state chiedendo se il dottor Brad Schaeffer sia fidanzato o sposato, sappiate che non ci sono molte informazioni in merito, anzi.

Praticamente è avvolto nel mistero. Nonostante questo è molto seguito sui social, soprattutto su Instagram dove conta centinaia di migliaia di followers che stanno sempre al suo fianco e lo seguono con passione .