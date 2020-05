Pomeriggio 5, Barbara D’Urso sbotta in diretta: “Non ci sto”, cosa è accaduto durante la puntata di oggi.

Oggi, 8 maggio 2020, è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Pomeriggio 5. La trasmissione di Barbara D’Urso è una delle poche ad essere andata sempre in onda, anche nei mesi di totale lockdown. Ogni giorno, la D’Urso aggiorna il suo pubblico sull’emergenza Coronavirus, alla quale è dedicata la prima parte di ogni puntata: nella seconda parte, una piccola parentesi con argomenti più leggeri, per distrarre ed intrattenere i telespettatori in un periodo così delicato. Ma, durante la puntata di oggi, la conduttrice non ha nascosto la sua rabbia. È accaduto proprio durante la parentesi dedicata al Coronavirus e, nello specifico, all’inizio della Fase Due nelle varie città italiane. Ma il video della folla ai Navigli circolato sul web nel tardo pomeriggio di ieri ha fatto perdere le staffe alla conduttrice. Che non ha esitato a dire la sua sulla questione. Ecco le sue parole.

Pomeriggio 5, Barbara D’Urso sbotta in diretta: “Non ci sto”, la conduttrice si scaglia contro chi non rispetta le regole

Nel tardo pomeriggio di ieri, le immagini degli assembramenti a Milano hanno fatto il giro del web. Tante persone, molte delle quali senza mascherine, si sono riunite in una delle zone più frequentate del capoluogo milanese, i Navigli. Una scena che, però, ha fatto infuriare molte persone. A partire dal sindaco di Milano Beppe Sala, che attraverso il suo canale Facebook ha lanciato un vero e proprio ultimatum ai suoi cittadini, promettendo di chiudere tutto qualora la situazione non cambiasse in modo rapido. Ad esprimere il suo disappunto sulla questione anche Barbara D’Urso, durante la puntata di oggi di Pomeriggio 5. La conduttrice ha mostrato ai telespettatori proprio le immagini di Milano e con tono deciso non ha potuto che rivolgersi a quanti, evidentemente, non hanno ancora capito che la Fase Due non è un ‘liberi tutti’: “Ma l’avete capito o non l’avete capito che il virus è ancora in giro, che non si può stare seduti in 20 a bere lo spritzettino senza la mascherina! L’avete capito o non l’avete capito che potrebbero ritornare di nuovo gli ospedali, di nuovo i morti!” Parole forti quelle di Barbara, che specifica di parlare a nome di tutti coloro che, come lei, per più di due mesi hanno rispettato le regole.

“Io quando sarà possibile e avrò finito da lavorare, a fine giugno, vorrei tornare a casa mia al sud e per quale motivo bisognerà poi di nuovo chiudere la Lombardia per colpa di alcuni cretini che stanno lì a fare l’aperitivo senza la mascherina? Scusate ma non ci sto!”, conclude la conduttrice.