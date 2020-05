View this post on Instagram

!!PERICOLO DIABETE!! Abbiamo fatto talmente tante cose da quando ci conosciamo che un anno è passato letteralmente in 3 secondi. Sei la mia compagna, la mia matta preferita e la mia complice in tutto: da quando ci siamo conosciuti non ci siamo mai staccati un secondo e non ci siamo mai stancati. Abbiamo superato insieme l’impossibile, ci siamo aiutati a vicenda e non siamo mai caduti. Siamo due persone estremamente fortunate: ci siamo trovati. Sembra la solita cazzata da dire, ma auguro a tutti voi di trovare prima o poi la vostra metà perfetta. Appena finirà questo lockdown non vedo l’ora di ripartire con i nostri viaggi in giro per il mondo. Dico “nostri” perchè senza di te sarebbero viaggi in bianco e nero. Mille di questi anni, Ti amo. F.