Ciao Darwin, Padre Natura Filippo Melloni: sapete chi è la sua fidanzata? Le foto di coppia sui social.

Questa sera, su Canale 5, andrà in onda un’altra replica di Ciao Darwin 8 – Terre Desolate. A causa dei cambi di programmazione dovute all’emergenza Coronavirus, Mediaset si è affidata alla coppia infallibile formata da Bonolis e Laurenti per far compagnia agli italiani di sabato sera. E, nell’appuntamento del 9 maggio, rivedremo la puntata in cui a sfidarsi saranno il mondo della Tv contro il mondo del Web. Una sfida davvero accesa: le due categorie saranno capitanate dalla conduttrice Paola Perego, per la tv, e dagli youtuber Il Pancio ed Enzuccio, che rappresenteranno il mondo del web. Ma, la grande novità di questa sera, sarà lui, Padre Natura! Proprio così, se normalmente siamo abituati a vedere splendide modelle nelle vesti di Madre Natura, questa sera saranno le donne a rifarsi gli occhi. Grazie a Filippo Melloni, il modello e studente di medicina scelto per il ruolo dell’aitante Padre Natura. La sua bellezza è davvero innegabile, ma le fan possono rassegnarsi: nel suo cuore c’è spazio solo per la sua fidanzata. Curiosi di vederla? Vi mostriamo subito i loro scatti insieme!

Ciao Darwin, Padre Natura Filippo Melloni: le foto con la fidanzata Carolina

Questa sera, a Ciao Darwin 8, una sfida tutta da rivedere: Web contro Tv! Ma, da rivedere, sarà anche lui, Filippo Meloni, lo splendido modello che questa sera scenderà le famose scale dello studio di Canale 5. Si, perché nella puntata di stasera non ci sarà Madre Natura, bensì Padre Natura. Bello come il sole, e come la sua fidanzata. Dando uno sguardo al seguitissimo profilo social di Filippo, è facile capire che nel suo cuore c’è spazio solo per lei, Carolina Piolanti. Studentessa di legge, Carolina ha letteralmente rubato il cuore al bel Filippo. Le dediche d’amore, sui rispettivi profili social, non mancano. Sopratutto in questo periodo di lockdown, in cui, come si evince da un post pubblicato da Filippo il 20 marzo, la coppia è stata costretta a separarsi. Date un’occhiata:

Un grande amore, quello tra Filippo e la sua fidanzata: le loro foto di coppia fanno davvero venire voglia di innamorarsi. Anche sul profilo di Carolina, non mancano gli scatti in compagnia del suo meraviglioso ‘padre Natura’. Eccone alcuni:

Eh si, ve lo avevamo detto! Una coppia da favola. Che dire, qualcosa ci dice che, questa sera, Carolina sarà molto ma molto invidiata dal pubblico femminile. E voi, seguirete la puntata di Ciao Darwin 8? Ci sarà da divertirsi!