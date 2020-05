Morto Little Richard: il re del Rock and Roll aveva 87 anni

È morto Little Richard, il cosiddetto “Vero Re del Rock and Roll”: la star della musica mondiale aveva 87 anni e l’annuncio è stato dato dal figlio

Si è spento all’età di 87 anni Little Richard, nome d’arte di Richard Wayne Penniman. Da tutti, però, era conosciuto come il “Vero Re del Rock and Roll”. È stato una figura di grande influenza sulla storia della musica e sulla cultura popolare del ventesimo secolo. Negli anni cinquanta, grazie a un sound ritmato e veloce unito a una interpretazione vocale innovativa e a un look decadente, è stato uno dei musicisti che hanno aiutato il genere del rock and roll a nascere e a diffondersi. È stato inoltre uno dei primi rockers a impersonare lo stile trasgressivo e oltraggioso del genere. L’annuncio della sua morte, come riporta il sito di Rolling Stone, è stato dato dal figlio, Danny Jones Penniman. Al momento, però, non si conoscono le cause della sua morte, che potrebbe essere avvenuta per ‘cause naturali’, come hanno riportato numerosi tabloid americani.

Morto Little Richard: chi era

La morte di Richard Wayne Penniman ha sconvolto il mondo della musica. L’artista aveva 87 anni ed è stato una vera e propria icona della musica mondiale. Richard, oltre ad essere uno dei capofila del rock and roll negli anni cinquanta, con la sua musica ha avuto un profondo impatto su generi come il soul, il funk, ma anche sul rock e addirittura sul rap. Little Richard è stato volte onorato da varie istituzioni: egli è stato inserito nella Rock and Roll Hall of Fame, nella Songwriters Hall of Fame e ha ottenuto numerosi riconoscimenti. Tra le sue canzoni più celebri ricordiamo senza dubbio “Tutti Frutti“, inserita nel 2010 nella Biblioteca del Congresso, ma anche Lucille, Good Goll Miss Molly e Long Tall Sally, giusto per citarne alcune. La sua carriera è stata costellata da alti e bassi. Richard ha raggiunto il successo negli anni cinquanta grazie al rock and roll. Nel 1957 lasciò improvvisamente il music business per entrare in un’università cristiana nell’Alabama e intraprendere la carriera di predicatore. La sua scelta fu dovuta anche allo stile di vita non certamente ‘cristiano’. Richard ha sempre vissuto pericolosamente, sviluppando dipendenze da diversi tipi di droga. Negli anni settanta ritornò nuovamente sulle scene, salvo poi uscirne di nuovo, dichiarando che non era possibile conciliare una carriera da rockstar con la volontà di servire il Signore.

Nonostante la sua vita sia stata costellata di momenti abbastanza negativi, Richard resta un’icona del rock and roll e della musica in generale. Oggi se ne va un pezzo di storia.