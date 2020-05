In una sua recente intervista, il premier Conte ha parlato della cassa integrazione ed ha specificato che è in arrivo un nuovo meccanismo per erogarla.

La diffusione del Coronavirus, lo sappiamo, ha completamente stravolto le nostre vite. Non soltanto, per quasi due mesi, ci ha costretto a rispettare ed obbedire a delle misure super restrittive, ma numerosi lavoratori, proprio per limitare drasticamente il contagio da Covid-19, non hanno potuto proseguire più i loro lavori. Numerosi fabbriche, aziende e negozi di non prima necessità, purtroppo, sono stati costretti a chiudere. È per questo motivo che, a loro vantaggio, il Governo non soltanto ha garantito un bonus da 600 euro, ma ha anche già fatto partire la Cassa Integrazione. Ecco. Proprio a tal proposito, come annunciato dal premier stesso in una delle sue recenti conferenze stampa, ci sono dei ritardi sui pagamenti. È proprio per questo motivo che, in una recente intervista, il Capo del Governo Giuseppe Conte ha dato un’importante comunicazione. Ad Euractiv.it, infatti, il premier ha spiegato che, nel prossimo decreto, è previsto un meccanismo molto più semplificato che prevederà l’erogazione della somma in modo più che semplice.

Conte, le parole sulla cassa d’integrazione: come sarà possibile erogarla

La promessa di Giuseppe Conte sulla Cassa Integrazione, ammettiamolo, non può assolutamente passare inosservata. Nel corso della sua recente intervista per Euractiv.it, il premier ha fatto un’importante comunicazione proprio a tal riguardo. Come specificato dal diretto interessato durante la conferenza stampa tenuta a Palazzo Chigi il 26 Aprile, ci sono stati dei netti ritardi sui pagamenti del mese scorso. È proprio per questo motivo che il Capo del Governo ha voluto ampiamente rassicurare tutti i lavoratori che ne hanno fatto richiesta. ‘Nel prossimo decreto legge di sostegno all’economia, introdurremo un meccanismo semplificato di erogazione della cassa integrazione in deroga, fondamentale per ampie categorie di lavoratori’, si legge nell’intervista.

Ma non è affatto finita qui. Perché, stando a quanto si apprende, oltre ad avere dato questa importante comunicazione sulla Cassa Integrazione, il premier Giuseppe Conte ha anche assicurato che, molto presto, verranno velocizzati i tempi di realizzazione delle opere pubbliche e, soprattutto, infrastrutturali mediante l’utilizzo di nuovi ‘interventi coraggiosi’.

Le parole del premier che fanno sperare

‘Confido che l’ epidemia sarà sempre più sotto controllo e potremo andare in vacanza. Magari con più cautele di prima, ma al mare, in montagna, in collina ci andremo’, queste le parole che il Capo del Governo, in una recente intervista per Il Fatto Quotidiano, ha detto in merito alla emergenza Coronavirus. Parole che, parliamoci chiaro, con i tempi che corrono fanno più che ben sperare, no?

