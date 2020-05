Carlo Cracco, al via il take away nel suo ristorante a Milano: quanto costa il menù da asporto nel locale del noto chef.

Da lunedì 4 maggio 2020, alle consegne a domicilio, bar e ristoranti hanno potuto aggiungere la modalità dell’asporto, attraverso cui i clienti possono recarsi al locale a ritirare l’ordine precedentemente richiesto. E, tra i ristoranti che hanno riaperto nella Fase Due dell’emergenza Coronavirus, c’è anche quello del noto chef Carlo Cracco, situato in Galleria Vittorio Emanuele II a Milano. E per l’occasione, lo chef ha creato un menù da ‘portar via’. Curiosi di sapere il prezzo del menù take away, creato appositamente per il week end? Ecco quanto costa e cosa comprende.

Carlo Cracco, quanto costa il menù da asporto nel suo ristorante a Milano, in Galleria Vittorio Emanuele II

Carlo Cracco riparte. Il ristorante di Milano, in Galleria Vittorio Emanuele II riapre, con le modalità del delivery e dell’asporto. Lo chef aveva già manifestato la sua preoccupazione sulla ripartenza delle attività di ristorazione, esprimendo anche un duro giudizio sulla possibilità di installare muri divisori in plexiglass. Nel frattempo, lo chef ha ideato un menù d’asporto apposito per questo week end. Sapete quanto costa? Ve lo diciamo subito: il menù comprende antipasto, primo, secondo e dessert, tutto al prezzo di 75 euro a persona. Con l’aggiunta di aperitivo a base di salumi e una bottiglia di prosecco Superiore Brut Millesimato, il prezzo sale a 117 euro.

Carlo Cracco, quindi, riparte da qui. Ma, come ha spiegato qualche settimana fa a La Repubblica, lo chef è consapevole che ci vorrà molto tempo prima che tutto torni alla normalità: “Nulla sarà come prima, serviranno un paio di anni almeno per ripartire per bene”.