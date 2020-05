‘Live -Non è la D’Urso’, Luigi Di Maio: “La prossima settimana sarà decisiva per gli scienziati”, ecco le parole del Ministro degli Esteri in merito all’andamento della Fase Due.

Anche questa sera, come tutte le domeniche, è tornato in diretta ‘Live-Non è la D’Urso’, il talk condotto da Barbara D’Urso che ha tenuto compagnia al pubblico durante tutto il periodo di ‘lockdown’ dovuto all’emergenza Coronavirus. Il programma è dedicato sia all’informazione che all’intrattenimento e anche questa settimana la prima parte è stata interamente incentrata sull’attualità. La conduttrice ha avuto come primo ospite in collegamento il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha prima parlato dell’emozionante rientro a casa di Silvia Romano, commentando le immagini del suo abbraccio con la famiglia, e poi è passato al commento sulla Fase Due dell’emergenza, rispondendo ad alcune domande della D’Urso su quello che accadrà nei prossimi giorni: ecco le sue parole nel dettaglio.

Luigi Di Maio è intervenuto in diretta a ‘Live – Non è la D’Urso’ e ha risposto ad alcune domande di Barbara D’urso sulla Fase Due dell’emergenza, quella cioè di convivenza con il virus, che è cominciata il 4 maggio. Il Ministro degli Esteri si è detto soddisfatto del comportamento degli italiani che, a parte poche eccezioni, si sono rivelati responsabili e attenti e ha sottolineato che questo sarà il comportamento da tenere anche la prossima settimana: “Se sbagliamo qualcosa adesso, saremo costretti a chiudere tutto ad agosto, e questo non possiamo assolutamente permettercelo”, ha ribadito più di una volta Di Maio, sottolineando che l’Italia ha lavorato bene, visti i numeri che arrivano da alcuni Paesi, come la Germania, dove l’indice di contagio è risalito pericolosamente. Alla domanda di Barbara D’Urso sulla possibilità che da lunedì avvengano delle aperture anticipate, Di Maio ha risposto che “la prossima settimana sarà decisiva per gli scienziati”, i quali studieranno i dati di questa prima settimana della Fase 2. Se i numeri dovessero essere buoni, si potrebbe pensare di anticipare al 18 maggio l’apertura di alcune attività che inizialmente sarebbero dovute ripartire a giugno, come i parrucchieri e i centri estetici.

Il Ministro ha infine espresso il suo rammarico per la mancata erogazione della Cassa Integrazione, che sta mandando in difficoltà tante famiglie soprattutto in alcune Regioni e ha assicurato il massimo impegno da parte del Governo in questo momento difficile per tutti.