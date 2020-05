Coronavirus, per Lunedì 11 Maggio è previsto un incontro tra le Regioni e Il Governo per discutere delle riaperture anticipate delle attività commerciali.

È da poco iniziata la Fase Due del contenimento del Coronavirus. Da Lunedì 4 Maggio, come ben sapete, è iniziata la vera e propria fase corrispondente alla convivenza con il virus. E con essa, diverse attività hanno avuto la possibilità di rialzare le loro saracinesche. Da poco meno di una settimana, le aziende di manifattura, di costruzioni e di vendita all’ingrosso per questi due settori hanno avuto l’opportunità di iniziare a svolgere nuovamente le loro attività. Mentre dal 18 Maggio, come raccontato in un nostro recente articoli, sarà il turno delle attività di vendita al dettaglio. Differente, infine, è la questione per parrucchieri, estetiste e barbieri. Che, stando a quanto dichiarato dal premier Giuseppe Conte nel corso della sua recente conferenza stampa, apriranno nuovamente il 1 Giugno. Ecco. È proprio a tal proposito, data anche l’insistenza di alcune Regioni di voler aprire dato il calo della curva epidemiologica, che domani, Lunedì 11 Maggio, si terrà un incontro tra il Governo e le Regioni proprio per discutere sulle riaperture anticipate. Ecco tutti i dettagli.

Coronavirus, previsto un incontro tra Governo e Le Regioni Lunedì 11 Maggio

Stando a quanto si apprende dal sito Ansa.it, sembrerebbe che domani, Lunedì 11 Maggio, è previsto un incontro tra il Governo e le Regioni. A dare l’annuncio è stato Stefano Bonaccini che, dopo aver ricevuto numerose sollecitazioni da parte dei Presidenti di alcune Regioni, ha informato che, tra pochissime ore, si terrà un incontro tra loro e il Governo. Da quanto si apprende, durante questo ‘colloquio’ si discuterà ampiamente della possibilità di anticipare la riapertura di alcune attività al 18 Maggio. Come raccontato anche dal premier Giuseppe Conte, in una recente intervista per Il Corriere della Sera, l’idea non è passata affatto inosservata. Anzi, l’iniziativa potrebbe essere seriamente presa in considerazione qualora la curva epidemiologica del Coronavirus decresca ancora di più in questa settimana. In effetti, lo ha annunciato anche poco il ministro Luigi Di Maio a Live-Non è la D’Urso. ‘Questa che verrà è una settimana importante per gli scienziati’, ha dichiarato in diretta televisiva.

Ovviamente, come sottolineato dal Presidente della Conferenza della Regioni, qualora si approvasse che dal 18 Maggio diverse attività in alcune Regioni possano nuovamente riaprire, questo sarà fatto nel pieno rispetto di tutte le norme di sicurezza. Cosa pensate che succederà domani, quindi? Verrà realmente firmato un decreto che prevede la riapertura anticipata di alcune attività? Staremo a vedere! Ovviamente, come al nostro solito, vi aggiorneremo appena avremo notizie.