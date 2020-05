Avete mai visto la mamma di Benedetta Rossi? Pochissime ore fa, la famosa food blogger ne ha condiviso uno scatto inedito su Instagram.

In occasione della Festa della Mamma, sono davvero tantissimi i personaggi pubblici che hanno voluto dedicare delle dolci parole alle loro madri. Lo abbiamo raccontato, ad esempio, con Mara Venier che, a poche ore da un’incredibile puntata di Domenica In, ha voluto ricordare la sua mamma scomparsa con delle parole più che emozionanti e da brividi. Oppure, vi abbiamo parlato anche di Alfonso Signorini. Insomma, oggi il pensiero era completamente rivolto a tutte le mamme del mondo. Anche quello di Benedetta Rossi, sapete? Pochissime ore fa, anche la famosa food blogger, sul suo canale social ufficiale, ha condiviso uno scatto inedito della sua mamma. A tal proposito, voi l’avete mai vista? No? Beh, questo è il momento giusto per poterla conoscere. Diamoci uno sguardo insieme.

Benedetta Rossi, lo scatto inedito della sua dolce mamma: la foto su Instagram

Sul suo canale social ufficiale, Benedetta Rossi è sempre molto attiva. Non soltanto, infatti, è solita condividere delle squisitissime ricette, ma anche dei ‘personali’ ritratti e racconti. Lo ha fatto qualche ora fa. Quando, come raccontato in un nostro recente articolo, la simpaticissima Rossi ha voluto rassicurare tutti i suoi followers circa le condizioni di salute del suo cane Nuvola. E lo ha fatto anche recentemente. Oggi, Domenica 10 Maggio, ricade la Festa della Mamma. Ed è per questo motivo che anche lei, così come tantissimi altri personaggi pubblici, ha voluto dedicare un pensiero alla sua dolce mamma. Ecco. A tal proposito, ma voi avete mai visto la madre di Benedetta Rossi? Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Ebbene si. È proprio questo il tenero scatto che, in occasione di questo giorno davvero ‘speciale’, Benedetta Rossi ha voluto dedicare alla sua cara e dolce mamma. Ovviamente, questo è uno scatto del passato. Ecco, invece, com’è adesso:

Non vi sembra che ci sia qualche somiglianza? Beh, stando ad alcuni commenti apparsi a corredo degli scatti, sembrerebbe proprio di si.