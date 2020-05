Romina Power ospite in collegamento di Domenica In ha svelato come sta trascorrendo la sua quarantena e perchè non è tornata in America. Ecco le sue parole.

Ieri, domenica 10 maggio, è andata in onda una nuova puntata di Domenica In. Mara Venier si è collegata con tanti ospiti, come Antonella Clerici che dato un magnifico annuncio con il suo compagno Vittorio e non solo! Anche Romina Power si è collegata con lo studio della Zia Mara e nonostante qualche ‘incidente di percorso’ sono riuscite le due donne a scambiarsi due chiacchiere per far compagni ai telespettatori di Rai Uno. Durante il collegamento, un operatore è caduto e si è fatto male: per fortuna con un po’ di ghiaccio tutto si è risolto. Sapete dove la Power sta trascorrendo la quarantena? Lei in diretta ha spiegato tutto: ecco le sue parole.

Domenica In, Romina Power: “Non potevo tornare in America”, la confessione sulla quarantena

Romina Power ha trascorso e sta trascorrendo tutt’ora la quarantena a Cellino San Marco: la famosa cantante è stata ‘costretta’ a rimanere in Italia ma non è dispiaciuta di ciò. Quando ha finito di lavorare, ha spiegato a Domenica In ieri 10 maggio, non è potuta tornare in California e per questo motivo si è trasferita a casa del figlio. La casa di Yari Carrisi, figlio di Romina ed Al bano, è spaziosa, ha spiegato la cantante: ci sono molte stanze ed ognuno ha la sua privacy. La donna ha svelato che la sua quarantena l’ha vissuta come ‘periodo di riflessione’: “Io la quarantena non l’ho vissuta male, ma come un momento di riflessione. Ho fatto meditazione, passeggiavo nel giardino, ho guardato vecchie foto. Non è stato negativo, ho fatto con mio figlio cose che non facevamo da tempo, come cucinare e fare il fuoco” le sue parole. Ha confessato Romina che in Italia si è sentita molto sicura, in America non sarebbe stato lo stesso.