Elettra Lamborghini, confessione a sorpresa: “Vorrei ma non posso”

Elettra Lamborghini, attraverso le stories su Instagram, ha fatto una confessione a sorpresa: “Vorrei ma non posso”, ecco di cosa si tratta

Elettra è una delle cantanti più amate e seguite soprattutto sui social network. L’artista su Instagram conta oltre cinque milioni di seguaci. Questi provengono da ogni parte del mondo, dato che la rampolla della famiglia Lamborghini è conosciuta in Italia quanto in Spagna. La cantante ha ottenuto il successo grazie alla hit “Pem Pem“, seguita da altri brani divenuti anch’essi delle hit ascoltatissime in radio e sulle piattaforme di streaming. La Lamborghini di recente ha partecipato anche alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano “Musica (e il resto scompare)“. Nonostante il brano sia stato poco apprezzato dalla giuria sanremese, sulle piattaforme di streaming è uno dei più ascoltati e proprio nelle ultime ore è stato certificato platino. La Lamborghini ha festeggiato questo traguardo tra le stories di Instagram insieme ai suoi seguaci.

Elettra Lamborghini, la confessione a sorpresa

Come tutti gli italiani, la Lamborghini ha trascorso questo periodo in quarantena. La cantante è stata molto fortunata perchè al suo fianco aveva il fidanzato e futuro marito Afrojack. Durante il periodo di ‘reclusione’, Elettra ha potuto contare anche sui social, parte integrante della sua vita. La cantante mantiene sempre un rapporto molto stretto con i fan, che addirittura l’hanno seguita fino a Sanremo. Oggi, ad esempio, la rampolla della famiglia Lamborghini ha avviato una sessione di domande e risposte, entro la quale ha fatto una confessione inaspettata. Le prime due richieste dei fan, infatti, non sono state domande, ma vere e proprie considerazioni: “Ho 25 anni e vorrei fare un figlio“. La cantante ha così commentato: “Anche io“.

Desiderio di maternità dunque per la famosa cantante, che in un’altra stories, sempre in risposta ad una fan, ha aggiunto: “Vorrei ma non posso“.