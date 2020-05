Michela Quattrociocche aveva iniziato una splendida carriera da attrice, ma che, per amore, ha interrotto: ecco perché si è fermata.

Non ha bisogno di presentazioni, Michela Quattrociocche. Entrata nel mondo della recitazione davvero giovanissima, la bella romana ha saputo conquistare facilmente l’attenzione su di sé. Aveva, infatti, soltanto 19 anni quando, nel 2008, recita accanto a Raoul Bova nel film, scritto e diretto da Federico Moccia, ‘Scusa, ma ti chiamo amore’. Da quel momento, come ben sapete, la sua carriera è stata tutta in ascesa. Non soltanto, infatti, è stata l’attrice principale nel sequel ‘Scusa, ma ti voglio sposare’, ma, stando a quanto dichiarato in una sua intervista al settimanale Chi, è stata scelta anche per recitare in un’altra fiction televisiva. Insomma, una carriera da attrice per nulla male, c’è da ammetterlo. Alla quale, però, lei stessa ha voluto rinunciarci per amore. È stata lei stessa a svelarlo, pensate. Ecco cosa ha dichiarato nel minimo dettaglio la giovane romana.

Michela Quattrociocche: dalla carriera di attrice alla rinuncia per amore

Quindi, come dicevamo precedentemente, in una sua intervista per il settimanale ‘Chi’, Michela Quattrociocche ha raccontato che, subito dopo aver interpretato il ruolo di Niki in ‘Scusa, ma ti chiamo amore’, aveva ricevuto una proposta niente male. ‘Era arrivata la proposta per una fiction italiana di successo’, ha detto in merito la romana. Tuttavia, nonostante la proposta ‘allettante’, la giovane ha deciso di rinunciarvi. Perché, in quello stesso periodo, Michela aveva conosciuto Alberto Aquilani e se n’è perdutamente innamorata. ‘In quel momento della mia vita era entrato Alberto e tutto l’amore che lui ha portato nel mio cuore’, ha specificato l’attrice ‘giustificando’, quindi, la sua scelta di abbandonare il suo lavoro per la famiglia. Anche perché, come lei stessa ha voluto specificare in questa sua intervista, all’epoca della proposta, Michela era incinta di Aurora, la sua primogenita. E, quindi, impossibilitata a non far vedere il suo pancino crescere durante le riprese.

Da come si può chiaramente comprendere, quindi, Michela Quattrociocche ha rinunciato alla sua carriera per l’amore della sua famiglia. Per questo, ha concluso: ‘Pazienza, la mia vita va bene così’.