Coronavirus, Federfarma ha lanciato un vero e proprio allarme: sembrerebbe che ci sia una fortissima carenza di mascherine, guanti ed alcol.

È appena terminata la prima settimana della cosiddetta Fase Due del contenimento del Coronavirus, quella consistente, come ben sapete, nella convivenza con il virus. I tempi per il vaccino, a quanto pare, sembrerebbero essere abbastanza lunghi. Perciò, quindi, non ci resta altro da fare se non abituarci alla sua presenza nelle nostre giornate. E, di conseguenza, rispettare il distanziamento sociale ed, ovviamente, utilizzare tutte quelle precauzioni più che indispensabili per evitare il contagio da Covid-19. A cosa ci riferiamo? Ovviamente, all’utilizzo di mascherine, di guanti e di alcol per disinfettare le mani. A tal proposito, qualche ora fa, Federfarma ha lanciato un vero e proprio allarme. Stando a quanto si legge dal sito Ansa.it, sembrerebbe che Roberto Tobia, segretario nazionale della federazione, abbia confessato che ci una forte carenza di questi strumenti. Vediamo le sue parole.

Coronavirus, Federfarma avvisa: ‘Carenza di guanti e di alcol’

Come dicevamo precedentemente quindi, in questa Fase Due del contenimento del Coronavirus, è più che indispensabile e necessario l’utilizzo di guanti, mascherine ed alcol per disinfettare. In attesa di vaccino, infatti, è importante non abbassare mai la guardia. Ed, ovviamente, continuare a rispettare le regole che, fino a questo momento, ci sono state imposte. A partire, quindi, dal distanziamento sociale. Fino all’utilizzo di dispositivi più che indispensabili per la salvaguardia della nostra salute. Ed, ovviamente, per evitare il contagio da Covid-19. Tuttavia, come dicevamo precedentemente, Roberto Tobia ha lanciato un vero e proprio l’allarme. Stando a quanto si apprende, sembrerebbe che il segretario nazionale della Federfarma abbia chiaramente annunciato che ci sia una forte carenza di guanti e di alcol. ‘Sono introvabili nelle farmacie italiane’, dice Tobia. Sottolineando, tra l’altro, di quanto questo sia un problema comune a tutto il nostro paese.

Insomma, da come si può chiaramente comprendere, si tratta di un vero e proprio allarme. Anche perché, come dicevamo precedentemente, l’utilizzo di mascherine, guanti ed alcol disinfettante è più che indispensabile in questa fase di emergenza Coronavirus. Ma non è affatto finita qui. Perché, oltre alla ‘fortissima carenza di guanti e di alcol per disinfettare’,stando alle parole del presidente della Federfarma Marco Cossolo anche le mascherine chirurgiche, quelle distribuite a 0,50 centesimi dalle farmacie per intenderci, sono completamente esaurite in diverse parti d’Italia.

L’avviso degli infettivologi

Se ne sta ampiamente discutendo in questi ultimi giorni, eppure, come raccontato in un nostro recente articolo, pochissime ore fa, gli infettivologi hanno chiaramente spiegato che il virus non è affatto attenuato. Nonostante la curva epidemiologica stia riscontrando un netto calo, ‘non ci sono prove che il virus si sia rabbonito’.