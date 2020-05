Elisa Toffoli, chi è il marito Andrea Rigonat: età, carriera, vita privata e con chi stava prima di innamorarsi della cantante friulana.

Elisa Toffoli è una delle cantanti più amate e ascoltate del panorama italiano. Tutti conoscono e apprezzano la sua voce e le sue canzoni, molte delle quali hanno sicuramente un posto tra le più importanti della musica italiana. Il pubblico ha avuto modo di apprezzarla anche per la sua esperienza televisiva ad Amici, dove è stata coach di una squadra al serale per due edizioni, insieme all’amica Emma Marrone. Le due artiste hanno avuto modo di mostrare in quell’occasione anche la loro personalità e il loro carattere. Per quanto sia sempre molto forte e piena di energie sul palco, Elisa è molto timida e riservata per quanto riguarda la sua vita privata, della quale si sa poco. Quello che è certo è che la cantante è molto legata alla sua famiglia, in particolare al marito Andrea Rigonat, dal quale ha avuto due bambini, Emma Cecile e Sebastian. Proviamo a scoprire qualcosa in più sul marito della cantante, che è anche il suo chitarrista e co-produttore.

Elisa Toffoli, chi è il marito Andrea Rigonat: età, carriera e vita privata del chitarrista e co-produttore

Elisa Toffoli è sposata con Andrea Rigonat dal 2015, ma la loro storia è cominciata diversi anni prima. Ma cosa sappiamo nel dettaglio del marito della cantante? Di sicuro si sa che è nato nel 1976 e dunque ha 44 anni. Chitarrista della band di Elisa, ha conosciuto la cantante per lavoro e poi l’ha sposata nel 2015, dopo 7 anni d’amore e due figli: Emma Cecile, nata nel 2009, e Sebastian, nato nel 2013. Al matrimonio di Elisa e Andrea, dunque, c’erano entrambi i loro bambini, che hanno festeggiato insieme alla famiglia e agli amici della coppia, tra cui c’erano anche tanti personaggi famosi, come Tiziano Ferro, Laura Pauisni, Ligabue e altri ancora. Le nozze si sono svolte nella Basilica di SAnt’Eufemia a Grado, in provincia di Gorizia, nella terra della cantante. Oltre a essere il chitarrista e produttore di sua moglie, Andrea ha lavorato come produttore anche di tanti altri artisti italiani e internazionali, e ha lanciato anche alcuni giovani, come Federica Carta.

Per quanto riguarda la vita privata di Andrea, sappiamo da alcune indiscrezioni che prima di stare con Elisa ha avuto una storia con un’altra cantante, una corista per la precisione, della quale però non si conosce l’identità.

Non particolarmente presente sui social, Andrea ha un profilo Instagram da poco più di 11mila followers, sul quale ogni tanto pubblica foto che riguardano perlopiù il suo lavoro, anche se non mancano momenti di vita quotidiana con sua moglie e i loro due splendidi figli.