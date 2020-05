Michela Quattrociocche è una delle attrici più famose, ma sapete chi è il suo ex fidanzato? Scopriamo cosa occorre sapere su di lui.

L’abbiamo conosciuta nei panni di Niki ai tempi di ‘Scusa ma ti chiamo amore’ e ‘Scusa ma ti voglio sposare’. Seppure giovanissima e, soprattutto, alle prime armi, la carriera di Michela Quattrociocche è stata più che stellare. Attualmente, una delle più grandi attrici del panorama artistico italiano, la romana vanta di un clamore davvero pazzesco. Ecco, ma cosa si sa sul suo passato. Sappiamo, infatti, che adesso Michela è una splendida moglie. E che, fino a poco tempo fa, era sposata con Alberto Aquilani. Ma della sua vita sentimentale passata, cosa si sa? Per meglio dire, quindi, chi è il suo ex? Siete proprio curiosi di saperlo? Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Vi lasciamo, però, qualche piccolo indizio. È un attore, anche lui romano e, soprattutto, è molto ma molto conosciuto. Diamoci uno sguardo molto più da vicino.

Michela Quattrociocche, vi ricordate chi è il suo ex fidanzato?

Michela Quattrociocche, come dicevamo precedentemente, ha debuttato nel mondo dello spettacolo e, soprattutto, della recitazione quando era davvero giovanissima. Dapprima nei panni di Niki nei due film di Federico Moccia, la giovanissima romana ha cavalcato la cresta dell’onda. Ecco, ma cosa sappiamo del suo passato? Adesso è una donna in carriera e, soprattutto, una mamma. Ma siete curiosi di sapere chi è stato un suo ex fidanzato? A tal proposito sappiamo che la Quattrociocche è stata sposata con il calciatore Aquilani. Ma che, come annunciato dai diretti interessati pochissime ore fa, hanno deciso di separarsi. Ecco, ma siete curiosi di sapere con chi stava Michela prima di conoscere il padre dei suoi due bambini? Senza alcun dubbio lo conoscerete, questo è certo. Anche perché, come dicevamo precedentemente, non è affatto sconosciuto al mondo dello spettacolo. Bensì anche lui appartiene alla cerchia degli attori. Ma di chi parliamo? Scopriamolo insieme.

Ebbene si. È proprio Matteo Branciamore ad essere l’ex fidanzato di Michela Quattrociocche. Non sappiamo tantissimo sulla loro storia d’amore. Sembrerebbe, però, che, ai tempi de I Cesaroni, l’attore romano era felicemente fidanzato con la bellissima ‘Niki’.

Chi è Matteo Branciamore?

Matteo è nato a Roma il 2 Ottobre del 1981. Nonostante sia famosissimo per il ruolo di Marco Cesaroni nella fiction televisiva ‘I Cesaroni’, l’attore ha cavalcato molto presto l’onda del successo. Il suo curriculum, infatti, vanta di numerose programmi di successo. A partire, quindi, da Distretto di Polizia fino a Sei forte Maestro 2 e tantissimi altre serie televisive. Ma non affatto finita qui. Perché, sotto il punto di vista artistico, Matteo può essere considerato un poliedrico. Già nella serie con Claudio Amendola, Elena Sofia Ricci ed Alessandra Mastronardi, Matteo aveva dato ampia prova delle sue doti canore. Infatti, dal 2008 al 2012, è stato anche l’autore di diversi brani. Infine, nel 2014 diventa conduttore di ‘Comedy on the beach’. E fonda, insieme a Nicolas Vaporidis e Primo Reggiani, una casa di produzione. Per quanto riguarda la sua attuale vita privata, purtroppo, non siamo riusciti a carpire null’altro. Seppure molto attivo e seguitissimo sul suo canale social ufficiale, l’attore ama preservare la sua privacy.