Michela Quattrociocche, moglie di Alberto Aquilani: età, carriera e vita privata. Ma non solo: profilo Instagram, foto e tanto altro…

Michela Quattrociocche è una famosa attrice italiana, moglie di Alberto Aquilani. Nata il 3 dicembre del 1988, adesso ha 31 anni. E’ romana, romana di nascita. Fin da bambina ha avuto una particolare attrazione per il mondo dello spettacolo e della moda in generale. Tuttavia, gli stilisti non le danno particolare attenzione in quanto non raggiunge l’altezza minima richiesta per la passerella. A dodici anni segue un corso di dizione e portamento: ha cominciato molto presto ad interessarsi di quello che avrebbe voluto fare poi da grande. Ha un viso angelico e la notano in molti. Infatti, si presta a diversi scatti per giornali che raccontano di storie di ragazzi. Il suo volto è stato su numerose copertine. Man mano, è diventata famosa e poi si è aperta anche la strada verso il mondo della televisione e poi quello del cinema. Ma proseguiamo per gradi, scopriamo dettagliatamente tutto di questo personaggio nonché di questa donna stupenda.

Michella Quattrociocche, moglie di Alberto Aquilani: la carriera tra cinema e videoclip famosi

Nel 2009 entra a far parte del cast di attori famosissimi del cinepanettone diretto da Neri Parenti, Natale a Beverly Hills. Poi, sarà protagonista di film importanti come Una canzone per te e Sharm el Sheikh – Un’estate indimenticabile. Inoltre, nel 2010 prende parte al video della canzone L’applauso del cielo del gruppo musicale dei Lost che fa parte del film Una canzone per te. Nel 2015 è prende parte anche al videoclip della canzone Perché? di Alex Britti. Una iniziativa per la lotta contro la violenza sulle donne. Di certo, però, possiamo dire che il film che l’ha resa famosissima sia stato ‘Scusa ma ti chiamo amore’ con Riccardo Scamarcio. Una pellicola che ha fatto innamorare migliaia di ragazzi e che ha riscosso un bel po’ di successo. E, infatti, l’anno dopo è arrivato il seguito del film con ‘Scusa ma ti voglio sposare’, con Michela ancora protagonista.

Vita privata: fidanzamenti e poi il matrimonio con Alberto Aquilani

Michela Quattrociocche è stata fidanzata (anche se per appena un anno) con il cantante e attore Matteo Branciamore, alias Marco nella serie famosissima ‘I Cesaroni’. La loro relazione, come detto, non è durata molto. Il 4 luglio del 2012 si è sposata con Alberto Aquilani, noto calciatore, e dalla loro relazione sono nate due splendide bambine. La prima si chiama Aurora e la seconda Diamante.

Vita privata, social e curiosità

La sua vita privata gira molto intorno alle due bellissime figlie. Ma anche intorno a suo marito. Ultimamente, entrambi sono stati protagonisti di uno scherzo a Le Iene in cui lei finge di essere incinta di tre gemelle. Un bel colpo per Alberto Aquilani, suo marito, che d’improvviso si vede catapultato in una situazione abbastanza ‘complicata’, anche se piacevole.

Sul suo profilo Instagram ci sono tantissime foto in cui è in costume e sfoggia il suo fisico da capogiro. Foto come questa, ad esempio:

Stando a quanto riguarda le sue passioni, tra queste c’è di sicuro Tiziano Ferro che è il suo cantante preferito in assoluto. Un po’ come tutte le donne, ha una vera e propria collezione di borse e le piacciono molto gli accessori per i capelli.