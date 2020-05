Paola Frizziero, le sconvolgenti dichiarazioni sul suo ex storico Salvatore Angelucci: “Stavo amando l’idea, non la persona”, il racconto della donna

Paola Frizziero è stata uno dei volti più amati del programma di Maria de Filippi, Uomini e Donne. La ragazza ha fatto appassionare migliaia di fan con la sua semplicità e la sua bellezza, un volto genuino che egli appassionati del programma hanno seguito sin dalle prime puntate. Nel corso del tempo si è fatta conoscere in tutte le sue sfaccettature e dal programma uscì mano nella mano con Salvatore Angelucci, con cui intraprese una storia tanto importante, quanto travagliata. I due infatti andarono subito a convivere ma le cose non andarono come sperate e la donna decise di tornare nella sua città natale, Napoli, per recuperare gli studi e gli affetti. Gli anni successivi la donna li ha passati lontano dai teleschermi e dalla fama, dopo il programma, la ragazza decise di tornare a condurre una vita tranquilla lontana dai riflettori e dalla cronaca rosa. Nel frattempo l’ex Angelucci iniziò una relazione con la bella opinionista del programma, Karina Cascella, con la quale ha avuto una bellissima figlia.

Solo qualche giorno fa, l’ex tronista Paola Frizziero, nonostante dopo la sua bella esperienza alla corte di maria De Filippi, a Uomini e Donne, ha deciso di rimanere ben lontana dai riflettori, si è aperta in una bella intervista. La donna si è lasciata intervistare dal canale Youtube ‘san Mattia Onlus‘, dove ha svelato di aspettare il primo figlio dal marito Francesco, con cui si è sposata qualche tempo fa e che il nascituro si chiamerà Gennaro Maria. La donna è apparsa decisamente felice e molto raggiante, nonostante la situazione difficile che stiamo vivendo in questo periodo a causa del Coronavirus. Ai microfoni del programma, la donna ha svelto, oltre di essere in dolce attesa, anche qualche piccolo dettaglio in merito alla relazione avuta con Salvatore Angelucci, ai tempi di Uomini e Donne. Proprio in merito all’uomo la donna ha dichiarato: “Abbiamo vissuto 8 mesi di convivenza a Milano. Abbiamo vissuto un fidanzamento quasi normale. Ciò che mi ha creato più difficoltà in questa storia è stato il fatto di idealizzare per sei mesi una persona, poi quando mi ci sono ritrovata a vivere insieme, mi sono resa conto che stavo amando un’idea e non la persona stessa. Svegliarmi con lui, vivere la quotidianità, mi ha fatto scoprire che quella persona non la conoscevo veramente e non l’amavo. Questa situazione mi ha portato a sentire dentro di me dei vuoti, che mi hanno fatto soffrire ed essere pesante in questa relazione. Ero insoddisfatta”

Sicuramente all’interno del programma non si ha la possibilità di conoscere una persona a 360 gradi, quindi è facile immaginarsi che la ragazza si sia trovata a rapportarsi con una persona diversa da quella che si aspettava di trovare. Nonostante questo ora è felicemente sposata e presto diventerà mamma per la prima volta e noi non possiamo che farle i nostri migliori auguri!