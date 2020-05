‘Un Posto al Sole’ ritorna in onda: la clamorosa novità

‘Un Posto al Sole’ ritorna in onda: ecco la clamorosa novità che riguarda la fiction di Rai Tre e che ha reso felice il pubblico.

Un Posto al Sole è senza alcun dubbio una delle fiction di maggiore successo della tv italiana. La serie, in onda su Rai Tre, continua a tenere compagnia e intrattenere il pubblico da ben 24 anni, essendo dunque anche una delle più longeve del palinsesto televisivo. In questo periodo di emergenza Coronavirus, le registrazioni sono state sospese per la prima volta in tutti questi anni. Il lockdown ha costretto la produzione a interrompere le nuove puntate per rispettare le misure di sicurezza imposte dal Governo. Una brutta notizia per i tantissimi fan della serie e anche per i protogonisti, che in queste settimane hanno commentato sui social le puntate del 2012 che la Rai ha deciso di mandare in replica nell’orario in cui ogni sera c’era una nuova puntata della fiction. Ora, però, Palazzo Palladini e i suoi protagonisti stanno per tornare: ecco tutti i dettagli della clamorosa novità.

Un Posto al Sole ritorna in onda: ecco tutti i dettagli della clamorosa novità sulla fiction di Rai Tre

‘Un Posto al Sole’ sta per tornare con delle nuove, particolari, puntate. La fiction di Rai Play sarà in onda da lunedì 11 maggio tutti i giorni alle 18 con 40 puntate girate in una versione inedita. I protagonisti, infatti, saranno alle prese con la Fase Due dell’emergenza Coronavirus. 40 puntate prodotte da Freemantle, Rai Fiction e Centro di Produzione Tv di Napoli della Rai, che vedranno i personaggi immersi nella realtà che il nostro Paese sta vivendo.

Raffaele, Viola, Diego, Marina, Vittorio e altri, tutti saranno presenti con le loro nuove vicende su Rai Play, per la gioia dei tantissimi fan della fiction che da oltre 20 anni tiene compagnia al pubblico italiano.