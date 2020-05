‘Live’, splendida sorpresa per Barbara D’Urso: la conduttrice finisce in lacrime in diretta, ecco cos’è successo durante la puntata.

‘Live – Non è la D’Urso’ è tornato anche questa sera, come tutte le domeniche. Il programma di Barbara D’Urso non ha mai smesso di andare in onda in questo lungo periodo di emergenza Coronavirus, a differenza di molte altre trasmissioni che invece sono state sospese. A inizio puntata è arrivato in collegamento il Ministro degli Esteri Luigi Di Maio, che ha prima commentato la liberazione e il ritorno a casa di Silvia Romano e poi ha parlato della Fase Due dell’emergenza, spiegando tutto quello che accadrà nelle prossime settimane. Dopo un’ampia parte dedicata all’informazione e all’attualità, con tantissimi ospiti in collegamento, la conduttrice è passata all’intrattenimento e ha chiamato in studio Marco Carta. Il cantante è entrato con in mano un pacchetto regalo e lo ha dato alla conduttrice, che ha potuto così ricevere una splendida sorpresa per il suo compleanno, che è passato da pochi giorni: ecco cos’è successo alla D’Urso in diretta.

‘Live’, splendida sorpresa per Barbara D’urso: la conduttrice scoppia in lacrime, ecco cos’è successo

Questa sera Barbara D’urso ha ricevuto un fantastico regalo per il suo compleanno, che ricade il 7 maggio. La conduttrice, dopo aver chiamato in studio Marco Carta, si è ritrovata davanti un video preparato per lei da alcuni suoi ospiti fissi, i quali con dei cartelli in mano le hanno annunciato che avrebbe dovuto spostarsi nel drive-in dello studio di ‘Live’. La conduttrice si è recata nella ‘stanza delle sorprese’ del suo programma e lì ha trovato suo fratello Riccardo, che non vedeva da circa 1 anno e mezzo. Una gioia immensa, accompagnata però dalla beffa di non poterlo abbracciare. Barbara si è accomodata sul divanetto rosso insieme al fratello e ha visto il lungo ed emozionante video che i suoi collaboratori e la sua famiglia le hanno preparato. Un video di foto e musica in cui sono ripercorse, tappa per tappa, tutta la sua vita e la sua carriera. La D’Urso si è letteralmente sciolta in lacrime guardando le immagini della sua famiglia, dei suoi figli, ma soprattutto quando ha rivissuto il momento della morte di sua madre.

Il video è stato davvero bello e commovente e alla fine la conduttrice ha dovuto salutare suo fratello, ancora una volta senza abbracciarlo né baciarlo, e tornare in studio per continuare la trasmissione, pur trovandosi in evidente difficoltà vista l’enorme emozione che ha provato.