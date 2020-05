Per la Festa della Mamma, Federica Nargi ha condiviso una tenera foto con la sua scattata in giorno davvero speciale per entrambe.

Oggi, Domenica 10 Maggio, è la Festa della Mamma. Ed è per questo motivo che, sui rispettivi canali social, numerosi personaggi pubblici hanno voluto esprimere un dolce e gentile per la donna che li ha messi al mondo. Abbiamo parlato, ad esempio, di Benedetta Rossi, di Mara Venier ed Alfonso Signorini. Ma, qualche ora fa, anche Federica Nargi, sul suo canale Instagram ufficiale, ha voluto condividere una tenera foto in compagnia di sua mamma. Per una ricorrenza così importante sia per la giovane compagna di Alessandro Matri, che ricordiamo è mamma di due splendide bambine, che per sua madre, l’ex velina di Striscia la Notizia non ha potuto fare a meno di condividere uno scatto fatto in un giorno davvero speciale per entrambe. A rivelarlo è stata la diretta interessata. Ecco tutti i dettagli.

Federica Nargi, la foto con sua mamma scattata in un giorno speciale

Pochissime ore fa, sul suo canale social ufficiale, Federica Nargi ha condiviso un’emozionante fotografia in compagnia di sua mamma. Come dicevamo precedentemente, in occasione della Festa della Mamma, sono numerosi i Vip che hanno voluto concedere delle dolci parole. Lo ha fatto anche l’ex velina di Striscia la Notizia. Ma non solo. Perché, per fare un augurio speciale alla sua bellissima mamma, la compagna di Alessandro Matri ha voluto pubblicare una foto scattata in un giorno altrettanto importante. Sono entrambe sulle spiagge e, da come si può chiaramente vedere dall’immagine condivisa su Instagram, entrambe sono pazze di gioia. Sapete perché? Scopriamolo insieme.

Ecco. Stando a quanto si apprende dalle parole che Federica Nargi ha scritto a corredo di questo tenero scatto tra mamma e figlia, la foto è stata scattata nell’esatto momento in cui l’ex velina di Striscia la Notizia ha informato di essere incinta della sua prima figlia Sofia. ‘Come dimenticare quel giorno, come dimenticare la tua felicità’, scrive la Nargi dopo aver raccontato questo inedito aneddoto. Insomma, un episodio davvero speciale che, com’è giusto che sia, non poteva assolutamente non essere immortalato.