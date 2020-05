Uomini e Donne, Gemma Galgani è rifatta? La dama del Trono Over toglie ogni dubbio: ecco la sua risposta.

Lei è senza dubbio una delle protagoniste assolute del Trono Over di Uomini e Donne. Parliamo di Gemma Galgani, la dama che ormai da tanti anni partecipa alla trasmissione di Maria De Filippi. I suoi battibecchi con l’opinionista Tina Cipollari sono all’ordine del giorno, soprattutto in questo periodo: Gemma, infatti, sta conoscendo uno dei suoi corteggiatori ‘virtuali’, conosciuti in chat nelle scorse settimane. Si tratta del 26enne Sirius, che in realtà si chiama Nicola: la loro conoscenza sta facendo discutere molto, la la Galgani non si fa intimorire dai giudizi. E, a questo proposito, Gemma ha deciso di difendersi da alcune accuse che, nel corso degli anni, le sono state rivolte. La 70enne ha ricorso alla chirurgia estetica per migliorare il suo aspetto? È stata proprio lei a rispondere, in un’intervista a Di Più Tv. Ecco le sue parole.

Gemma Galgani è una delle protagoniste di Uomini e Donne. La sua eleganza e la sua raffinatezza colpiscono tutti: nonostante non sia più giovanissima, Gemma si mostra sempre in ottima forma, attirando le avances di cavalieri anche molto più giovani di lei. Ma in molti si sono chiesti: è solo merito di Madre Natura? Alcuni, tra cui la ‘rivale storica’ Tina Cipollari, hanno insinuato che Gemma abbia ricorso alla chirurgia estetica, per apparire più giovane in tv. Ma cosa ha raccontato la Galgani a riguardo. Ebbene, a Di Più Tv, Gemma smentisce categoricamente questa voce, spiegando di aver solo corretto alcuni denti, ma per via di un problema: “Io rifatta? Non è assolutamente vero! Io sono alta, magra e per mia fortuna riesco a mantenermi in forma. Sono dovuta andare dal dentista per correggere gli incisivi, ma avevo un problema ortodontico, non per una questione estetica”. Nessun intervento di chirurgia estetica, quindi per Gemma Galgani, che aggiunge di essere molto attenta al suo aspetto e di curarsi molto.

Nell'intervista, la dama confessa quello che è il suo desiderio più grande: trovare l'amore ed uscire dal programma col il suo 'principe azzurro'. Che dire, sarà il giovane Sirius l'uomo giusto per Gemma? Ma attenzione, anche Cuore di Poeta sembra intenzionato a non mollare il corteggiamento! Non ci resta che attendere le prossime puntate della trasmissione!