Amadeus e Giovanna Civitillo, spunta una foto ricordo della coppia: “Due giovani innamorati”, il post su Instagram non passa inosservato.

Lui è reduce da uno dei Festival di Sanremo più amati e seguiti di sempre. Lei è la sua dolce metà. Amadeus e Giovanna Civitillo formano una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Il loro amore, nato negli studi de L’eredità, è visibile anche sul loro profilo social. Un profilo ‘in comune’ come si dice nel gergo telematico: a gestirlo, in realtà, ci pensa Giovanna, essendo il conduttore de I soliti ignoti poco incline al mondo social. Un profilo in cui, spesso, la bella napoletana ama condividere con i fan alcune foto di coppia. Come quella, bellissima, pubblicata qualche ora fa proprio su Instagram. Si tratta di una foto ricordo, in cui la coppia è unita in un dolce abbraccio: “Due giovani innamorati“. Il post non è passato inosservato, diamo un’occhiata.

Amadeus e Giovanna Civitillo, spunta una foto ricordo: “Due giovani innamorati”, com’era la coppia?

Sono tanti i personaggi noti che, attraverso i loro profili social, amano condividere con i fan scatti del loro passato. Lo hanno fatto anche Amadeus e Giovanna Civitillo, con una foto che non poteva passare inosservata. “Due giovani innamorati”, si legge nella didascalia del post. Curiosi di vedere la foto ricordo? Ve la mostriamo subito:

“Oggi come allora”, si legge negli hashtag che accompagnano il post. E, in effetti, Ama e Gio sono belli e super innamorati proprio come quando hanno scattato questa foto. Il post è stato invaso da una pioggia di likes e commenti, tutti ricchi di complimenti per la coppia. E voi, cosa aspettate a seguirli su Instagram? Non ve ne pentirete!