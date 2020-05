Olivia Bertè, la confessione su Mia Martini: "Ero gelosa di lei..."

Olivia Bertè, la confessione sulla sorella Mia Martini: “Ero gelosa di lei…”, le sue parole a venticinque anni dalla morte della cantante

Oggi è il venticinquesimo anniversario della scomparsa della grandissima Mia Martini, che quest’anno avrebbe compiuto 73 anni. L’artista ci ha lasciati 25 anni fa, a causa di un grandissimo dolore che ormai da tempo la opprimeva. La donna era divenuta insofferente nei confronti del mondo e dei colleghi che la guardavano con occhi diversi. Lacerata dalla sofferenza e dalla solitudine, l’artista decise di togliersi la vita lasciando dietro di se un vuoto incolmabile, soprattutto nella famiglia e in tutti coloro che negli anni la amarono. Una voce senza eguali e una forza impareggiabile, Mia Martini, rappresenta ancora oggi uno dei capisaldi della cultura musicale Italiana e nel mondo. In occasione dell’anniversario della sua morte la Rai ha deciso di mandare in onda uno speciale sulla sua vita in prima serata, e nel corso della trasmissione condotta da Lorella Cuccarini, ha preso parte anche la sorella Olivia. La donna ha ricordato con grande commozione la sorella a cui era legatissimi e con cui condivideva un rapporto davvero speciale.

Olivia Bertè, sorella di Mia Martini e Loredana Bertè, è stata ospite questa mattina del programma condotto da Lorella Cuccarini ‘La Vita In Diretta’. Raggiunta in video chiamata per parlare della sorella Mia, Olivia è apparsa molto segnata e commossa al ricordo della cantante. Le due erano molto legate e il loro rapporto era speciale, quasi simbiotico. La donna ha voluto ricordare la sorella in tutto ciò che ha fatto in vita, a partire dal suo dono enorme, la voce. Olivia ha ripercorso le tappe più importanti della vita di Mimì, che purtroppo ci ha lasciato tragicamente e prematuramente. Dalle sue parole si evince quanto il loro rapporto fosse profondo e viscerale, tanto da scatenare un po di gelosie… Olivia Bertè infatti racconta: “Mimì aveva tanti progetti. Uno era realizzare un disco dedicato alla luna e questo era già in cantiere. Poi voleva fare un album tributo dedicato a Pino Daniele e poi voleva realizzare un disco rivisitando delle antiche canzoni napoletane… Mimì lavorava benissimo all’uncinetto e parecchi capi che lei indossava negli anni ’70, alcuni li aveva realizzati proprio lei… era di un’ironia pazzesca. Amava Mel Brooks alla follia e Totò era uno dei suoi preferiti”

La donna poi aggiunge un altro dettaglio: “Io facevo a Mimì delle scenate di gelosie pazzesche. Lei mi guardava con un sorriso tra l’ironico e il divertito, poi mi buttava le braccia al collo e mi diceva: non fare la gelosona, lo sai che ti adoro“. Il loro era un rapporto davvero speciale e non è difficile intuire che ancora oggi, la perdita dell’amata sorella la faccia soffrire enormemente. Per il video integrale dell’intervista a ‘La Vita in Diretta’, potete cliccare qui!