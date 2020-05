Camille, 21 anni e una bellezza da fare invidia alla nonna Grace Kelly

A guardarla ricorda subito un’attrice pazzesca, Grace Kelly. E infatti Camille è la nipote!

Camilleoush, così si chiama su Instagram Camille Gottileb e basta fare un giro tra le sue foto per vedere quanto sia bella. Una bellezza mozzafiato che lascia tutti senza parole, ma che fa anche pensare. Già perché a ben vedere quel volto ricorda qualcuno. Una diva famosissima che ha segnato la storia dello spettacolo mondiale: Grace Kelly. Il motivo di questa somiglianza è semplice. Camille Gottileb è la figlia di Stéphanie di Monaco e la nonna è proprio lei, Grace Kelly.

Chi è la bellissima Camille?

Camille, 21 anni, è la figlia più piccola della bellissima Stéphanie di Monaco ma non possiede alcun tipo di titolo reale perché è nata dalla relazione con il capo della sicurezza di Palazzo Grimaldi, Jean-Raymond Gottlieb. Un amore “clandestino” e romantico da cui è nata lei, Camille con una bellezza mozzafiato veramente che riporta alla mente la nonna Grace Kelly. Sui social come Instagram, la giovane è molto seguita, ma c’è anche chi sostiene sia un po’ troppo in carne o chi sostiene che invece abbia usufruito della chirurgia estetica. Ma Camille ha un bel carattere forte e solo qualche giorno fa ha postato una sua foto completamente al naturale scrivendo: “Come promesso; Sto pubblicando una mia foto completamente naturale, senza trucco, senza ritocco e senza filtri. Ho delle imperfezioni della pelle e tracce della mia acne adolescenziale. Ma ho messo a nudo la mia faccia in modo che tu possa essere sicuro che tutti hanno dei difetti e che nessuno è perfetto! Il contenimento è anche un’opportunità per far respirare la tua pelle, senza trucco anche se mi manca un po ‘di bellezza! Amati nel modo in cui sei”.

Insomma, Camille non si lascia assolutamente intimidire da chi la critica e con la sua eleganza e grazia continua a postare foto romantiche e bellissime di lei, in tutta la sua naturale bellezza.