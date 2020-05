‘Live’, Barbara D’Urso rivede il suo ex marito nel video-sorpresa per il suo compleanno: la reazione della conduttrice non passa inosservata, ecco il gesto che tutti hanno notato.

Durante la puntata di domenica sera di ‘Live – Non è la D’urso’, c’è stato un momento particolarmente emozionante per Barbara D’Urso, che ha ricevuto una splendida sorpresa per il suo compleanno da parte di collaboratori, amici e familiari. La conduttrice è stata mandata in diretta nel Drive-in degli studi di ‘Live’, ovvero la stanza delle sorprese, nella quale ha trovato suo fratello Riccardo, che non vedeva da circa un anno e mezzo. I due, purtroppo, non si sono potuti abbracciare, ma si sono seduti sul divanetto a distanza per guardare insieme il lungo ed emozionante video proiettato sullo schermo davanti a loro, nel quale è stata ripercorsa tutta la vita della D’urso, con foto e video fin dalla sua infanzia. Mentre le immagini scorrevano, la conduttrice ha rivissuto tanti momenti della sua storia e della sua carriera, compresi gli amori della sua vita. Oltre alle foto col suo ex Mauro Berardi, padre dei suoi figli, si sono viste anche le immagini del matrimonio con Michele Carfora e quelle della loro separazione. La reazione di Barbara alla vista di queste foto non è passata certo inosservata: ecco il gesto che tutti hanno notato.

‘Live’, Barbara D’Urso vede l’ex marito nel video-sorpresa per il suo compleanno: la sua reazione non passa inosservata

Barbara D’urso ha ricevuto una splendida sorpresa a ‘Live’ per il suo compleanno. La conduttrice ha visto un video a lei dedicato, nel quale ha rivissuto gioie e dolori della sua vita e della sua carriera. Tra i momenti riportati nelle immagini, c’è stato anche ilmatrimonio con il ballerino Michele Carfora, avvenuto nel 2002 e finito del 2006 dopo un presunto tradimento da parte di lui. Nel video si sono viste le immagini di Carfora fotografato con un’altra donna e anche i titoli dei giornali con le dichiarazioni della D’Urso tradita. Alla vista di queste foto, Barbara ha avuto una reazione che non è affatta passata inosservata. La conduttrice si è letteralmente girata dall’altra parte per non guardare. Evidentemente quelle immagini non piacciono alla conduttrice, che ha preferito non rivivere quei momenti, tanto da voltare la faccia allo schermo.

Il video poi è continuato con foto e video della splendida carriera della D’Urso, che si è nuovamente emozionata e commossa fino alle lacrime.