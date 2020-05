Coronavirus, il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani ha lanciato un vero e proprio allarme sul vaccino: ecco le sue parole ad Agorà.

Questa che stiamo vivendo dal 4 Maggio, lo sappiamo, è la cosiddetta Fase Due del contenimento Coronavirus. Quindi, quella corrispondente alla convivenza del virus. Come raccontato in nostri precedenti articoli, l’arrivo del vaccino sembrerebbe abbastanza essere lungo. E, quindi, dobbiamo abituarci alla presenza di esso nelle nostre vite e, soprattutto, nella nostra quotidianità. Certo, i lavori non si sono mai fermati e, giorno dopo giorno, si stanno facendo delle importanti scoperte, ma, a quanto pare, i tempi della cura contro il Covid-19 sono davvero davvero molto lunghi. Abbrignani, a tal proposito, aveva parlato addirittura di due o, al massimo, tre anni. Oppure, l’epidemiologo Lopalco aveva parlato del suo arrivo anche a fine anno. Insomma, due opinioni completamente diverse, da come si può chiaramente vedere. Tra cui, qualche ora fa, se n’è aggiunta anche un’altra. Ad Agorà, infatti, è intervenuto il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani di Roma. E, vi assicuriamo, le parole di Giuseppe Ippolito non sono affatto confortanti. Ecco di che cosa parliamo.

Coronavirus, l’Istituto Spallanzani sul vaccino: le parole di Giuseppe Ippolito

Pochissime ore fa, Giuseppe Ippolito è intervenuto alla trasmissione televisiva Agorà per discutere riguardo il vaccino per il Coronavirus. Come sapete e, tra l’altro, vi abbiamo ampiamente raccontato in diversi nostri articoli, sembrerebbe che l’arrivo della cura siano abbastanza lunghi. E, tra l’altro, lo ha confermato il direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani in diretta televisiva. Ovviamente, gli studi e le ricerche non si sono mai fermate in questo periodo di emergenza, lo sappiamo. Tuttavia, però, per parlare dell’arrivo di un vero e proprio vaccino, passerà ancora molto tempo. ‘Prima il vaccino dobbiamo provarlo senza saltare le fasi e poi, se le persone esposte al virus non si infettano, potremmo dire di averlo trovato’, dice il direttore scientifico dell’Istituto della Capitala d’Italia. Cercando, quindi, di spiegare che i passaggi da eseguire affinché si possa dire chiaramente che è arrivato il vaccino sono diversi, disparati e numerosi.

Insomma, stando a quanto si apprende dalle parole di Giuseppe Ippolito nel corso della puntata odierna di Agorà, sembrerebbe che il vaccino arriverà non entro fine anno. I passaggi da prendere in considerazione, come specificato dal direttore scientifico dell’Istituto Spallanzani, sono diversi. Ed è per questo motivo gli sembra che alcune ‘previsioni che parlano di un caccino per la popolazione per la primavera dell’anno prossimo sono più ottimistiche’. Infine, poi, ha concluso: ‘La vita ci ha insegnato negli anni che ci vogliono studi di lungo tempo’.