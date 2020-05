Storie Italiane, la sorella di Mia Martini: “L’hanno voluta fermare nel modo peggiore possibile”, le parole di Leda Berté.

“Il 12 maggio di 25 anni fa ci lasciava una protagonista unica della musica italiana, la cui voce indimenticabile è rimasta nel cuore di tutti, la grande Mia Martini”. Con queste parole Eleonora Daniele dà il via alla puntata di oggi di Storie Italiane. In occasione dell’anniversario della sua morte, la trasmissione ha dedicato un’ampia parentesi alla grande artista, durante la quale è intervenuta in collegamento anche una delle sorelle di Mia, Leda Berté.

Storie Italiane, la sorella di Mia Martini Leda Berté: “Invidia e gelosia soprattutto nel mondo della musica”

Una puntata speciale, quella di oggi 12 maggio di Storie Italiane. Nel programma di Rai Uno, condotto da Eleonora Daniele, si è parlato dell’indimenticabile Mia Martini, a 25 anni dalla sua scomparsa. Ospite della puntata, in collegamento, Leda Bertè, sorella di Mia. La conduttrice manda in onda un breve stralcio della fiction ‘Io sono Mia’, che sarà riproposta questa sera, su Rai Uno. Al termine della clip, la Daniele chiede quanto le malelingue abbiano fatto male a Mimì. Queste le parole di Leda Berté: “Si, le malelingue, il tutto generato da invidia e gelosia soprattutto nel mondo della musica, perché era una grande. E quindi l’hanno voluta fermare nel modo peggiore possibile ma l’hanno fermata momentaneamente perché poi ha ripreso alla grande. Perché lei è sempre stata una grande, non c’è niente da fare”

“La rivincita più grande è stata quella di diventare più idolo di prima. Io ho avuto la fortuna di stringere un’amicizia private e bellissima con Mimì, proprio in questo momento di risalita”, aggiunge Leopoldo Mastellone, grande amico della Martini, anche lui in collegamento a Storie Italiane. Ricordiamo quindi che questa sera, su Rai Uno, sarà riproposta la fiction Io sono Mia, con protagonista la bravissima Serena Rossi.