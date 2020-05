Anna Tatangelo in forma smagliante: allenamento con un fisico da urlo

Qualche ora fa, Anna Tatangelo si è ripresa in una forma più che smagliante mentre si allena: il fisico sfoggiato alla telecamera è da urlo.

Non si è mai fermata ad allenarsi, Anna Tatangelo. Nonostante durante questa quarantena per l’emergenza Coronavirus la giovane cantante sia stata più che impegnata tra le faccende di casa e i compiti per suo figlio Andrea, non ha mai perso occasione per dedicarsi allo sport, c’è da ammetterlo. Sappiamo che l’ex compagna di Gigi D’Alessio è sempre stata molto dedita all’allenamento sportivo. Ed è per questo motivo che, avendo più tempo libero per sé, non vi ha mai rinunciato nemmeno in questi giorni. Lo ha fatto anche qualche ora fa, pensate. Quando, come mostrato dalle sue ultime Instagram Stories, la Tatangelo ha trascorso un po’ del suo tempo a scolpire il suo fisico. E che fisico, potremmo dire! La forma, infatti, sfoggiata dalla cantante è davvero smagliante, ammettiamolo! Ma siete curiosi di vedere di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo insieme.

Anna Tatangelo, che forma smagliante! Il fisico è davvero da urlo

Così come Melissa Satta, Belen Rodriguez e tante altre ‘star’ di Instagram, anche Anna Tatangelo ha deciso di trascorrere questo tempo di quarantena prendendosi cura di sé. E così, oltre a diversi TIk Tok davvero da urlo, la giovane cantante di Sora è solita sottoporsi a dei continui ed estenuanti allenamenti sportivi. Lo ha fatto anche pochissime ore fa, come dicevamo precedentemente. Quando, approfittandosi della splendida giornata di sole, ha indossato un completino pazzesco ed ha iniziato ad allenarsi. Risultato ottenuto? Semplice! Una forma più che smagliante. Ma diamoci uno sguardo molto più da vicino:

Ve l’avevamo detto che il fisico sfoggiato da Anna Tatangelo è più che da urlo. Nonostante questa quarantena, come dicevamo precedentemente, la giovane cantante di Sora si è sempre mostrata super attivissima. E, soprattutto, dedita allo sport. E queste ultime immagini caricate sul suo canale social ufficiale, parliamoci chiaro, lo dimostrano ampiamente. Ma, ammettiamolo, è tutto tempo speso bene. Perché i risultati sfoggiati sono davvero pazzeschi.