Chi è Veronica Ursida: scopriamo insieme l’età, la carriera e la vita privata della tanto chiacchierata Dama del trono over di Uomini e Donne

Veronica Ursida è certamente tra le grandi protagoniste di quest’ultima edizione del trono Over di Uomini e Donne. La donna, approdata nel programma icona di Maria De Filippi, ha sin da subito catturato lo sguardo degli uomini con il suo fisico avvenente, gli occhi azzurrissimi e i capelli biondi. Veronica nel corso dei mesi ha iniziato numerose frequentazioni nello studio del dating show, sicuramente la più chiacchierata è stata quella con Armando Incarnato, che all’epoca si divise tra lei, Roberta e Ida Palatano. Attualmente la dama continua a tenere banco nel programma iniziando una nuova conoscenza con Giovanni, ex uscente anche di Roberta. Ma cerchiamo di scoprire qualcosa in più su questa dama che sta facendo parlare tanto di se, come ‘età, la carriera e la vita privata.

Veronica Ursida è nata il 16 agosto sotto il segno del leone, anche se non sappiamo dirvi il luovo e l’anno di nascita, sappiamo dirvi che attualmente vive a Roma. La donna ha un bellissimo rapporto con il padre, il quale l’ha aiutata moltissimo a crescere il figlio, avuto da un ex compagno. Il bambino ha attualmente 12 anni e somiglia tantissimo a mamma Veronica. La donna e l’ex compagno non stanno più insieme da molti anni, ma cercano di essere genitori presenti per il figlio. Nella vita Veronica Ursida è una vera mamma business, impegnatissima con il suo lavoro di wedding planner. La donna ha infatti studiato tantissimo per diventare una wedding planner affermata e di successo. Al momento è tra le più rinomate professioniste del settore e negli anni ha spesso collaborato con il Castello Odescalchi, set di numerose nozze vip. La donna ha collaborato anche con il re delle cerimonie, Enzo Miccio e ha una particolare qualifica come Flowers Designer. Il suo studio di organizzazione si trova nel centro di Roma ed è ricercatissimo. Oltre a questo, la Ursida è anche presentatrice del Centro Meteo Italiano, dove presenta le previsioni meteo.

Tra gli altri lavori, è impegnata anche nel Network Marketing presso ARIIX Corporate Europe e ha fondato la Bonnie e Clyde Box Office, per la vendita di biglietti di concerti ed eventi. Sappiamo dirvi che ama moltissimo viaggiare e spesso lo fa insieme al figlio, dal quale non si separa mai. La donna ha altre due grandi passioni oltre i viaggi e sono: le scarpe col tacco e Robbie Williams. Possiamo dirvi che Veronica Ursida è molto seguita sui social e in particolar modo su Instagram, dove ha moltissimi seguaci. Attualmente il suo percorso all’interno del programma di Uomini e Donne, pare aver incontrato non poche difficoltà, anche a causa delle continue rivalità con le altre dame del parterre femminile.