Giulia De Lellis: ‘Devo darvi una bella notizia’, fantastica novità in arrivo

Pochissime ore fa, Giulia De Lellis ha voluto dare una fantastica novità in arrivo a tutti i suoi sostenitori: ecco cosa ha annunciato l’influencer.

Sono diversi anni, ormai, che Giulia De Lellis è al centro dell’attenzione. È da quando è terminato il suo percorso a Uomini che, come ben sapete, l’ex corteggiatrice ha cavalcato l’onda del successo. Su Instagram, infatti, l’influencer è una vera e propria celebrità. Ed è per questo motivo che, spesso e volentieri, condivide delle splendide novità con i suoi followers. Lo ha fatto, ad esempio, anche qualche ora fa. Quando, direttamente da Milano, la giovanissima compagna di Andrea Damante ha voluto condividere una fantastica notizia in arrivo con i suoi numerosi sostenitori. Di che cosa parliamo? Diamoci uno sguardo molto più da vicino insieme.

Giulia De Lellis, splendida novità in arrivo: di che cosa si tratta

Sul suo canale social ufficiale, Giulia De Lellis non perde mai occasione di poter comunicare con i suoi followers. Lo ha sempre fatto, c’è da ammetterlo. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando, dirattamente da Milano, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha potuto fare a meno di condividere con i suoi sostenitori una splendida novità in arrivo. Dal punto di vista lavorativo, lo sappiamo, la De Lellis è una vera e propria macchina da guerra. Pochissimi giorni fa, ad esempio, vi abbiamo parlato di una clamorosa indiscrezione secondo cui si ipotizza che la romana potrebbe essere una nuova opinionista del Grande Fratello Vip. Se da una parte, però, questa notizia non è stata ancora confermata o smentita dalla diretta interessata. Dall’altra, invece, la De Lellis ha voluto annunciare una splendida novità. Di che cosa parliamo?

Giulia De Lellis ama particolarmente i profumi. Ed è per questo motivo che, da come dichiarato dalla diretta interessata in queste ultime Instagram Stories, che l’influencer romana è stata scelta come membro della giuria per scegliere la ‘miglior comunicazione del 2020’. In cosa consiste? Semplice! In questi giorni, Giulia deve testare e studiare attentamente i profumi consegnatole ed aggiudicare la vittoria. ‘Sono strafelice’, dice la De Lellis ai suoi followers.