Coronavirus 2020: quali sono state le altre pandemie della storia?

Quali sono state tutte le altre pandemie della storia del mondo che sono arrivate prima del Coronavirus.

Stiamo vivendo un periodo storico molto particolare. La pandemia da Coronavirus pare sia partita dalla Cina, ma in poco tempo ha raggiunto tutto il mondo. Italia in primis, o forse, siamo coloro che se ne sono accorti con maggior anticipo. Una cosa è certa, ci troviamo davanti a qualcosa che non ci saremmo mai aspettati. Qualcosa di difficile da combattere per la sua dote intrinseca di essere così contagioso e invisibile. Un nemico senza volto, ma che piano piano stiamo imparando a conoscere. In questi giorni si è paragonato spesso la pandemia da Covid-19 con quella dell’Influenza Spagnola. Si tratta di un’altra grande pandemia avvenuta subito dopo la prima guerra mondiale che ha lasciato il mondo intero senza parole, proprio come noi oggi.

Tutte le altre pandemie della storia

Ma quali sono state le altre grandi pandemie della storia? E come ne siamo usciti? A raccontarlo è la sezione Storia del National Geographic che ha spiegato come prima del Covid-19 ci siano state tantissime altre epidemie e pandemie.

La peste nera: la peggior epidemia di questa malattia si ebbe a metà del XIV secolo intorno alla metà del 1300. Non era la prima volta che questa malattia circolava tra la popolazione, ma per via della diffusione così rapida fu una delle più grandi pandemie della storia e solo 5 secoli più tardi si comprese che arrivava dai topi. Secondo gli storici si pensa che a morire furono 50milioni di persone.

Il Vaiolo: considerato scomparso solo dal 1977, questo virus ha ucciso moltissime persone. L’apice lo abbiamo avuto in Europa durante il XVIII secolo. A scoprire il vaccino fu Lady Mari Montagu che però iniziò solo ad elaborare teorie, trasformandole in realtà 100 anni dopo grazie al lavoro di Edward Jenner.

L’influenza spagnola: siamo nel 1918 quando venne registrato il primo caso di questa assurda malattia. Si chiama spagnola perché nella prima guerra mondiale la nazione rimase neutrale e solo qui circolavano le vere notizie su questa pandemia che stava iniziando mentre altrove, tutti cercavano di nascondere le informazioni. L’influenza fu estremamente contagiosa. Si diffuse in tutto il mondo e in breve ospedali e camere mortuarie furono al collasso. Pare che in tutto il mondo morirono fra le 20 e le 50 milioni di persone.