Serie A, si verso la ripartenza: la Lega propone il 13 giugno come data per la ripresa del campionato di calcio.

Potrebbe essere sabato 13 giugno 2020 la data in cui il nostro campionato di calcio ripartirà. La Lega di Serie A, durante l’assemblea di oggi in video conferenza, ha fissato come possibile data di ripartenza proprio il 13 giugno. È stata questa, infatti, la data più votata dai club della massima serie, riunitisi oggi. In alternativa, c’è un’altra data: il 20 giugno. La decisione finale, come sempre, spetta al Governo, che dovrà dare anche l’ok per la ripresa degli allenamenti dei vari club, fissata per il prossimo lunedì 18 maggio.

Serie A, si verso la ripartenza: sabato 13 giugno potrebbe ripartire il campionato

Dal 4 maggio 2020, l’Italia è entrata ufficialmente nella fase 2 dell’emergenza Coronavirus. Una fase durante la quale, gradatamente, il nostro Paese sta provando a ripartire. E, a quanto pare, il mese prossimo potrebbe ripartire anche lo sport più amato dagli italiani. È il 13 giugno la data proposta dalla Lega per la ripresa del campionato di Serie A. Ecco quanto si legge nella nota ufficiale pubblicata dalla Lega Serie A: “Per quanto riguarda la ripresa dell’attività sportiva è stata indicata, in ossequio alle decisioni del governo e in conformità ai protocolli medici a tutela dei calciatori e di tutti gli addetti ai lavori, la data del 13 giugno per la ripresa del campionato”.

Se la data dovesse essere confermata, la bozza del nuovo calendario prevede la conclusione del campionato il 2 agosto, con partite che si disputeranno ogni 3-4 giorni e pause solo in occasione delle semifinali di ritorno di Coppa Italia, fissate per il 1 e 22 luglio. Non ci resta che attendere le prossime ore per sapere se la proposta sarà accettata e, quindi, se il campionato potrà ufficialmente ripartire a giugno.

Per restare aggiornato su altre notizie simili CLICCA QUI