Emergenza Coronavirus, in programma oggi il Consiglio dei Ministri per discutere del nuovo decreto sul rilancio economico del Paese: ecco i punti principali.

L’emergenza Coronavirus continua a tenere col fiato sospeso l’Italia, e non solo. Luendì scorso, 4 maggio, è cominciata la Fase Due, ovvero quella di convivenza con il virus. Oltre 4 milioni di italiani sono tornati al lavoro grazie alla riapertura di numerose attività, e c’è stato anche un allentamento delle misure restrittive imposte dal Governo lo scorso 9 marzo. Parchi e villette sono stati riaperti per consentire lo svolgimento delle attività sportive individuali e per permettere ai cittadini di passeggiare, sempre col divieto assoluto di assembramenti. I numeri della prima settimana, in fatto di contagi, sembrano buoni, ma i prossimi giorni saranno decisivi per gli scienziati, perché in base al comportamento della curva dei contagi si potrò decidere come muoversi nelle prossime settimane. Dal 18 maggio dovrebbero esserci nuove aperture e il Governo ha deciso di dare autonomia alle Regioni nella gestione di questa fase, permettendo a ciascun Governatore di decidere cosa aprire, in base alle esigenze e alla situazione contagi nel proprio territorio, mentre si è deciso di tenere ancora chiusi, per il momento, i confini interregionali. Un altro importante nodo da sciogliere è la situazione economica del Paese, che sta vivendo una crisi senza precedenti. In giornata ci sarà il Consiglio dei Ministri per il nuovo decreto rilancio: ecco tutti i dettagli.

Emergenza Coronavirus, oggi il Consiglio dei Ministri per il decreto rilancio: ecco cosa potrebbe accadere

E’ previsto per oggi alle 14:00 il Consiglio dei Ministri nel quale si discuterà del nuovo decreto per il rilancio economico dell’Italia, messa in ginocchio dall’emergenza Coronavirus. In questi mesi di ‘lockdown’ molti lavoratori sono finiti in Cassa Integrazione, ricevendo i pagamenti con notevoli ritardi. Il Governo ha messo in atto una serie di aiuti per le famiglie e le imprese in difficoltà e sta pensando anche a un bonus vacanze, per incentivare il turismo durante l’estate, sempre nei confini nazionali. Il momento è particolarmente critico e questo pomeriggio il Consiglio dei Ministri si riunirà per cercare di trovare soluzioni utili al rilancio economico del Paese. L’obiettivo è quello di varare una manovra anti-crisi sul piano da 55 miliardi, per arrivare a mobilitare circa 130 miliardi di liquidità da distribuire tra famiglie, imprese e lavoratori in difficoltà.

Al termine del Consiglio dei Ministri, dunque, dovrebbero esserci importanti novità in materia economica, volte ad aiutare e sostenere tutti i cittadini che in questo momento stanno vivendo una difficoltà senza precedenti.