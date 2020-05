Laura Chiatti, l’incredibile confessione sul programma di Maria De Filippi ‘Uomini e Donne’: “E’ vita per me…”, le parole che non ti aspetteresti

Laura Chiatti è conosciuta per essere una donna bellissima e di grande successo, la sua professione di attrice l’ha resa famosa nel mondo e le ha permesso di viaggiare moltissimo. Biondissima e con gli occhi azzurri, qualche anno fa è balzata agli onori della cronaca rosa per essere diventata la compagna dell’attore Marco Bocci, dopo la sua rottura con la cantante Emma Marrone. Nonostante l’ex in comune i tre sono in ottimi rapporti, anzi, pare proprio che tra la cantante e l’attrice ci sia una bella amicizia. Laura sui social appare come una donna sopra le righe e decisamente anticonvenzionale, da come si può notare dai numerosissimi post su Instagram. L’amore con Marco Bocci fa sognare migliaia di fan e dalla loro unione sono nati due splendidi figli, da cui la coppia non si separa mai. Attualmente l’attrice ha rilasciato un’intervista al settimanale ‘Chi’, diretto da Alfonso Signorini, in cui parla della sua vita lontano dalle telecamere.

Laura Chiatti, la confessione su Uomini e Donne: “E’ vita per me…”

Laura Chiatti nonostante sia una delle attrici più apprezzate e cercate de panorama cinematografico italiano, ha passioni molto comuni a noi non vip. Stando a quanto dichiarato al settimanale Chi, l’attrice il pomeriggio lo trascorrerebbe infatti davanti alla tv, come moltissime mamme, casalinghe e donne. E in particolare anche lei seguirebbe dei programmi molto amati da noi ragazze, stiamo parlando in primis di Uomini e Donne di Maria De Filippi e poi anche del Grande Fratello. Laura avrebbe un particolare interesse per il programma di Maria De Filippi, che ha definito: “E’ vita per me”. In questo periodo di stop forzato a causa del Coronavirus, la Chiatti fa sapere di essersi annoiata moltissimo senza l’amato programma, che segue ormai da tanti anni. L’attrice sarebbe una vera e propria fan del programma e la sera ha trascorso il tempo invece guardando il Grande Fratello di Alfonso Signorini.

Ha fatto sapere di aver fatto il tifo per Antonio Zequila, anche se non ha condiviso il suo atteggiamento di Sossio Aruta. Che dire, l’attrice ha davvero degli interessi molto comuni e questo la rende molto vicina anche ai tantissimi fan che ormai la seguono con ammirazione e stima!